Microsoft Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor!

Son yıllarda Silikon Vadisi'nin devleriyle yaşanan mücadelede yaralar alan Microsoft, kar ettiği alanlara daha çok yatırım yapma kararı alarak diğer alanlardaki binlerce çalışanın işten çıkarılacağını doğruladı.

Konuyla ilgili kaynakların belirttiğine göre teknoloji firması Microsoft, büyük bölümü satış pozisyonunda olan binlerce kişiyi işten çıkaracak.

Microsoft, CNN Tech’e gönderdiği açıklamada haberi doğrularken, firmanın bu adamı atmasının sebebinin bazı çalışanlara işlerinin değerlendirme altında olduğunu ya da bulundukları pozisyonun kaldırılacağını belirtmek olduğunu söyledi.

Sözcü “Tüm firmalarda olduğu gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bunun sonucunda bazı alanlarda yatırımı arttırırken, zaman zaman diğer alanlarda da yeniden düzenleme yapabiliyoruz” dedi.

İşten çıkarılmalar öncelikle Amerika dışındaki çalışanları etkileyecek. Microsoft çıkarılacak kişi sayısı hakkında bilgi vermedi.

Yeniden yapılanma ile ilgili bildirim Pazartesi günü firma çalışanlarına bildirilmişti.

Geçtiğimiz hafta Microsoft’un ‘cloud’ satışlarına daha fazla odaklanabilmek için yeni bir yapılanmayı planladığına dair haberler çıkmıştı.

Haberler tam da firmanın cloud ile ilişkili işlerinin yolunda gitmeye devam ettiği bir döneme denk geldi. Microsoft’un en önemli bulut işlemci platformu olan Azure’den elde edilen gelir, son üç aylık dilimde %93 oranında bir kar artışıyla gerçekleşmişti.