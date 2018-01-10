Microsoft, Bitcoin’e Tekrar Destek Vermeye Başladı

Bir Microsoft sözcüsü Çarşamba günü News.com.au'ya verdiği demeçte, Bitcoin ödemelerini tekrar kabul edileceğini duyurdu.

İlk olarak 2014 yılının Aralık ayında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Microsoft, hiç bir açıklama yapmadan 2016’da desteğini sonlandırdı ve müşterilerin mağazada saklanan Bitcoin bakiyelerini geri verdi. Tahmin edeceğiniz üzere açıklama yapılmamış olsa da kararın alınmasındaki en önemli etken Bitcoin değerinin ani çıkış ve inişleriydi.

2017’nin başlarında bin dolar civarında değere sahip olan Bitcoin, yıl sonunda 20 bin dolar seviyesine ulaşarak büyük dikkat çekti. Bitcoin, 2018 yılında değer kaybetmiş olsa da, son birkaç yıla bakıldığında çok büyük bir başarı elde etti. Son dönemde ise Bitcoin, 14 ile 15 bin dolar arasında inişli çıkışlı bir grafik izliyor.

Microsoft tarafından alınan yeni karar sonrasında, Windows ve Xbox mağazalarından oyun, film ve uygulama alışverişlerinizi Bitcoin ile ödeyebileceksiniz. Ancak Microsoft, giysi ve aksessuar gibi fiziksel alışverişlerinizde Bitcoin ödemesini kabul etmeyeceğini de duyurdu. Sadece sanal alışverişler için geçerli olsa da Microsoft gibi büyük bir firmanın destek vermesi, Bitcoin'in ve diğer kripto para birimlerinin geleceği için oldukça önemli. Peki, sizce Microsoft’un verdiği destek, Bitcoin değerine etki edecek mi?