Microsoft, Black Friday Şerefine Xbox One S Fiyatını İndirdi

Microsoft, Xbox One S'in fiyatını büyük ölçüde indirdikten sonra, şimdi de oyunlara da indirim yapacağını duyurdu.

Microsoft, yurtdışında büyük bir hayranlıkla kutlanan Black Friday’e hazırlanıyor. Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde kutlanan bu gün, firmaların ürünlerinin fiyatını düşürdüğü, insanların da adeta kapış kapış alışveriş yaptığı bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Ülkemizde “Kara Cuma” ismiyle kullanılmasa da, farklı isimlerle bu günü alışveriş günü olarak kutluyoruz. Zaten istatistiklere bakıldığında ülkemiz “Şanslı Cuma” gibi isimlerin altında internet alışverişi başta olmak üzere pek çok firma üzerinden alışveriş yapıyorlar.

Önümüzdeki hafta kutlanacak Black Friday, firmaların şimdiden hazırlık yapmasını sağlıyor. Bu hazırlığı yapan firmalar arasında yakından tanıdığımız isimler de var. Microsoft, bu hafta başlarında Xbox One S konsolunu Black Friday şerefine indirime sokacağını duyurmuştu. Konsolu o güne özel olarak en düşük fiyat seviyesi olan 189 dolardan satacağını duyuran Microsoft, konsol dışında oyunlarda da indirimler yapacak.

Xbox Live Gold üyelerine yüzde 65’e kadar varan indirimlerle oyun satın alma imkanı sunacak Microsoft, Call of Duty: WWII, Assassin’s Creed: Origins ve Wolfenstein II gibi yeni oyunlar ve Destiny 2, FIFA 18 gibi bu sene çıkış yapan oyunlara da indirim yapmayı ihmal etmiyor. İndirimler özellikle yeni bir Xbox One X satın aldıysanız ve tatilde güzel vakitler geçirmek istiyorsanız son derece ideal bir şekilde düzenlenmiş durumda.

Bu oyunlar ülkemizde nasıl indirime girer bilemiyorum, ancak gözüme çarpan bazı Xbox One oyunlarını sizler için listeleyeceğim.

Assassin’s Creed: Origins (%20 ila %30 arası indirim)

Dark Souls III (%50 ila %60 arası indirim)

Destiny 2 (%17 ila %25 arası indirim)

Dishonored 2 (%40 ila %50 arası indirim)

Fallout 4 (%25 ila %33 arası indirim)

FIFA 18 (%30 ila %40 arası indirim)

Grand Theft Auto V(%40 ila %50 arası indirim)

Bu oyunlar dışında, indirime girecek diğer oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.