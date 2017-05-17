Netflix’in en popüler dizilerinden olan Black Mirror’da karşılaştığımız bir fikir, Microsoft’un sanal gerçeklik başlığı HoloLens ile gerçeğe dönüştü.

Black Mirror, yalnızca üç sezon yayınlanmış olmasına rağmen Netflix’in en çok tutulan dizilerinden biri olmuştu. Dizide yalnızca bilim kurgularla değil, hack olayları, hali hazırda kullandığımız chatbot gibi teknolojilerle de karşılaşmıştık. Dizinin bir kısmında Cooper Redfield adındaki karakter, artırılmış gerçeklik ile köstebek vurma oyunu oynuyordu. HoloLens ekibi ise diziden esinlendiği bu fikri gerçeğe dönüştürdü.

Dizideki bölüm

Amsterdam merkezli Capitola VR'da sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yapan David Robustelli, HoloLens kullanılarak oynanan AR isimli oyunun videosunu paylaştı.

Bu da Robustelli'nin paylaştığı video

Tıpkı dizideki oyuncu gibi Robustelli, HoloLens’in mekan haritalama ve elle takip işlevinin birleştirilmesiyle karşısına çıkan köstebeklere eliyle vurabiliyor. HoloLens, Leap Motion teknolojisi ile isabetli el takibi de gerçekleştirilmesini sağlıyor.