Microsoft, Büyük Rakiplerinden Önce Afrika'da Veri Merkezi Açacak!

Microsoft, büyük rakipleri Google ve Amazon'dan önce davranarak Afrika'ya veri merkezi açacağını duyurdu. Bu veri merkezi 2018 yılında tamamlanacak.

Microsoft, Afrika'da ilk açacağı veri merkezlerini duyurarak bulut sistemleri konusunda ciddi bir adım atmış oldu. 2018'in başlarında Cape Town ve Johannesburg'da faaliyete girecek bu veri merkezinde Microsoft'a ait Azure, Office 365 ve Dynamics 365 gibi birçok bulut sistemi yer alacak.

Veri merkezlerinin kullanılacak alana yakın kurulması, kullanıcılar için düşük gecikme ve daha hızlı servis anlamına geliyor. Daha hızlı olmasının sebebi de verinin daha kısa mesafe yol alması denebilir.

Microsoft yavaş yavaş bir bulut şirketi olma yolunda ilerliyor. Son finansal veriler de Microsoft'un doğru yolda olduğunu gösteriyor. Microsoft hali hazırda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da tam olarak bulunduğu gibi Latin Amerika ve Avusturalya da yüzeysel olarak bulunmakta. Ortadoğu ve Afrika'da ki eksikliği fark edilen Microsoft için bu gelişme gerçekten çok önemli.

Microsoft'un rakipleri Amazon Web Servisleri (AWS) ve Google gelecekte Afrika'ya veri merkezi kuracaklarını belirtse de Microsoft rakiplerinden önce davrandı. Ayrıca en büyük bulut firmalarından biri olan IBM'in zaten geçen sene Johannesburg'da veri merkezi kurduğunu belirtmeliyiz.

Veri merkezlerinin hedef ülkelere kurulmasının, hız ve gecikmenin azalması gibi faydaları olsa da bir başka önemli konuya da olumlu etkisi bulunuyor. Dijital veriler, depolandığı bölgenin yasalarına tabi olduğu için "veri egemenliği" endişeleri de veri merkezi hedef ülkeye kurulduğundan ortadan kalkmış olacak.

Microsoft Bulut ve Kurumsal Grup Başkan Vekili Scott Guthrie, "Bu açıklama sonrasında dünya da 40 bulut bölgesine sahip olacağız. Bu sayıyla birçok bulut hizmeti veren firmayı geçtiğimizi söyleyebiliriz. Afrika bölgesine kuracağımız veri merkezleri Kahire'den Cape Town'a kadar olan herkesi olumlu etkileyecek." dedi.

Bundan sonra Afrika'daki kullanıcılar en yakın veri merkezleri olan Asya ve Avrupa yerine bu yeni ve daha yakın olan veri merkezlerine bağlanabilecekler.