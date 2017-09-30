Microsoft CEO'su Satya Nadella, ulusal güvenlik adına duyulan endişeleri anladıklarını, ancak bunun adına da müşterilerinin veri gizliliğinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığıyla, deniz ötesinde bulunan müşteri e-postası verileriyle ilgili bir savaş vermişti. Bir dava üzerine İrlanda'daki veri merkezlerinde bulunan müşteri e-postalarına erişim hakkı isteyen ABD Adalet Bakanlığına, Microsoft yetkilileri deniz ötesinde bulunan verileri alabilmek için İrlanda hükümetiyle anlaşmaları gerektiği yönünde bilgi vererek, bilgilere erişim hakkı sağlamamıştı.

Geçtiğimiz gün basın mensuplarına açıklama yapan Microsoft CEO'su Satya Nadella konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Müşterilerin bilgilerinin gizliliğine önem verdiklerini açıklayan Nadella, ulusal güvenlik ile ilgili endişeleri anladıklarını ancak bunun adına müşterilerinin veri gizliliğinden taviz vermeyeceklerini açıkladı. Hükümetle bu derece yakın çalışarak müşterilerinin bilgilerini açıkça veren şirketlerin bulunduğunu ancak bu şirketlerinde bir gün pişmanlık duyacaklarını açıkladı.

Şu anki ulusal güvenlik yasalarının çağ dışı olduğunu belirten Nadella, bu tip soruşturmalarda kendileri gibi şirketlerle bilgi alışverişi yapmaları için farklı uygulamalar geliştirilmesi gerektiğini savundu. Yine de şu an Amerikan hükümeti, Microsoft ile olan meseleyi şu an bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Daha önce benzer bir savaşı Apple ve Google ile veren Amerikan hükümeti, Google'a karşı verdikleri savaşı kazansa da, Apple'a karşı kaybetmiş ve bir vurulma olayıyla ilgili davada Apple yazılımlarının güvenlik sistemlerini Amerikan hükümetine vermemişti.

Bakalım Amerikan hükümeti ve bilişim devleri arasındaki veri güvenliği savaşı nereye kadar devam edecek. Büyük bilişim şirketlerinin derdi hükümetin tüm verilere ulaşmak istemesi ve bunun içerisinde Amerikan vatandaşlarının hükümeti ilgilendirmeyecek verilerin olması ve diğer ülkelerin vatandaşlarının da bilgilerinin olması. Amerikan hükümetinin de sözde derdi ulusal güvenliği ilgilendiren davalarda bu şirketlerin insanlar hakkında topladıkları verilerin, yaşanacak bir çok acı durumu yaşanmadan engellemeye yetecek kadar fazla olması. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerikan hükümeti mi haklı, büyük bilişim şirketleri mi?