Son dönemlerde birçok Windows 10 kullanıcısı, Chrome tarayıcılarının donduğunu hatta bazen bilgisayarlarının kilitlendiğini bildiriyordu. Konuya el atan Microsoft, Crome’un donmasına neden olan Windows 10 hatasını çözeceklerini açıkladı.

Windows 10 bildiğiniz üzere kısa bir süre önce yeni güncellemesi ile buluştu. Ancak bu güncelleme bazı kullanıcıların hoşuna giderken bir yandan da büyük bir sorunu beraberinde getirdi. Chrome donmaları ile başları dertte olan Windows 10 kullanıcıları, kimi zamanda bilgisayarlarının kilitlendiğini ve kapandığını ifade ettiler.

Gelen bu şikâyetler sonucu olaya el atan Microsoft, önümüzdeki haftalarda hazırladıkları yama ile bu sorunun üstesinden geleceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra kullanıcılarına bir de öneride bulunan firma, sorunu çözecekleri güne kadar kullanılabilecek bir yöntemden bahsetti.

Bu noktada sorundan muzdarip bilgisayar kullanıcıları Windows logo tuşuna basabilir, tablet kullanıcıları sayfayı yenilemek için ekranı aşağı doğru çekebilir, Dizüstü bilgisayar kullanıcıları ise kapağı kapatıp geri açabilirdi. Son derece amatör bir çözüm yöntemi sunan Microsoft’un bir an önce bu hatayı çözmesi, itibarı açısından da önemli olacaktır.