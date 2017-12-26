Microsoft, Surface Telefonları İçin Yeni Bir Patent Aldı

Microsoft, 2018’de duyuracağı düşünülen katlanabilir çift ekranlı Surface telefonun menteşeleri için yeni bir patent aldı.

Microsoft, uzun süreden beri yeni Surface telefonunu hayata geçirmeye çalışıyor. Normalde ortalıkta pek gözükmeyen Surface, ortaya çıkan yeni bir patent başvurusuyla görüntülendi. Microsoft’un yeni patent başvurusunda Android OS ile çalıştırılabilen ve katlanılabilir yeni bir telefon ortaya çıktı.

Kısa süre önce yapılan bir patent başvurusunda, esas olarak telefon ve tabletler için kullanılacak “serbest durma fonksiyonlu bir menteşe” patenti alındı. Böyle bir teknoloji gelecekte daha sık kullanılacak, çünkü tek katlı akıllı telefonların büyüklüğünde sınıra ulaşmış durumdayız. Eğer bu telefonları katlamazsak gelecekte daha büyük telefonlar kullanamayız. İşte Microsoft, akıllı telefon pazarında kaçan ilk tren yerine ikinci treni yakalamaya odaklanmış durumda.

Çift ekranlı Surface akıllı telefonlarda, geleneksel menteşelerden farklı, yeni bir menteşe patenti alındı. Bu yeni menteşe nasıl olacak tam bilinmiyor, ancak gelen bilgilere göre telefonu 360 derece döndürme özelliklerine sahip ve bunu yaparken iki cisim arasında bir boşluk sunmayan bir incelikte çalışıyor. Yani, aslında iki ekran olsa da menteşenin kullanımı sayesinde tek ekran görüntüsü verilebilecek.

Yeni cihaz, genel olarak telefonlarla tabletler arasında ortak bir alanda yer alacak. Katlanabilir özelliği telefon olarak kullanmanızı sağlarken, istediğiniz zaman telefonu tablete çevirmenizi de sağlayacak.

Microsoft’a göre telefonun geleceği bu şekilde. Günümüz akıllı telefonları, büyüyebilecekleri kadar büyüdüler. Şimdi, tasarımsal bir değişiklik ve bu değişiklik sonucunda büyüme zamanı. Peki, sizler Microsoft’un böyle bir akıllı telefon çıkarmasını ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.