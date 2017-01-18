Microsoft Cortana, Android Cihazlarda Yeni Özellikler Kazanıyor!

Apple Siri, Google Asistant, Amazon Alexa ve nicesi, akıllı cihazlarda yaygınlaşırken; Amerikalı bilişim devi en büyük kozunu oynama niyetinde.

Dijital asistanlar bugünlerde daha da yaygınlaşıyor. Google'ın Asistant'ı, Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sının yanında Microsoft'un Cortana'sı da bulunuyor. Ancak Windows temelli akıllı telefonlar, sektörde pek popüler değil. Microsoft'un, kullanıcı tabanını genişletme umuduyla dijital asistanını 2015 yılında Android'e taşımıştı.

MSPoweruser'ın haberine göre Microsoft, Android kullanıcılarının Cortana'ya erişmesini çok daha basit kılmaya çalışıyor. Kısa süre önce yeni bir görünüm kazanan dijital asistana, akıllı telefonunuzun kilit ekranından da ulaşılabilecek. Parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırarak Cortana'yı başlatıp, ondan çeşitli konulardan yardım isteyebileceksiniz.

Microsoft'un dijital asistanı; uygulamaları açma, alarm kurma, internette gezinme, arama yapma, e-posta gönderme gibi becerilere sahip.

Microsoft, Cortana beta test programına kaydolan kullanıcıların yardımıyla; uygulamanın yeni becerilerinin, akıllı cihazlarda ne kadar verimli çalıştığını görmek amacıyla testler gerçekleştiriyor.