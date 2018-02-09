Microsoft Cortana, Apple iPad'e Geldi

2015 yılında iPhone'lar için kullanıma sunulan Microsoft Cortana, sonunda Apple iPad'ler için de kullanıma sunuldu.

2017 yılı sesli asistanların savaşına şahit olmuştu. Bariz bir biçimde görülüyor ki 2018 yılı da bu savaşa ev sahipliği etmeye devam edecek. Mahşerin dört atlısı: Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa ve Google Assistant'ın girdiği bu amansız savaşın en son gelişmesi, Microsoft'un Cortana ile iPad çıkarması yapması oldu.

Daha önce 2015 yılında App Store'a gelen ancak o dönemden beri geniş ekranlı modellerde hizmet vermeyen Cortana artık iPad'lerde de kullanılabiliyor. Gelen bu güncelleme sonrası aynı zamanda daha önce destek verilen cihazlarlarda da %20'lik bir hız artışı sağlandığı ifade ediliyor. Muadilleri gibi Netflix ve Spotify gibi yan uygulamaların da kontrolüne destek veren Cortana, Apple Siri'den memnun olmayan iPad kulllanıcılarının beğenisine sunuldu.

An itibarı ile AppStore üzerinde, Apple kullanıcılarından oldukça olumlu yorumlar alan Cortana, iOS'da Siri'ye rakip olabilecek mi bunu önümüzdeki günler gösterecek. iOS cihazınız için Cortana uygulamasını aşağıdan indirebilir, Microsoft'un sesli asistanı ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.