Google, bu ayın başında son yılların en iddialı ses sentezleme özelliklerini taşıyan, telefonda bir insanı “insan” olduğu yönünde kandıran yapay zeka sistemini tanıttı. Duplex adı verilen bu sistem Google Asistan’ın bir parçası olacak. Microsoft ise Cortana’sı için şimdilik sadece Çince hizmet veren benzer bir sistemi gün yüzüne çıkarttı.

Yapay zeka sistemleri, gelişmiş ses sentezleme teknikleriyle artık insanı kandırabilecek kadar üst düzeye çıktılar. Google Duplex, son yıllarda gördüğümüz en ürkütücü örnekler arasında yer aldı. Artık Google Asistan’a “Benim için bir restorandan randevu al” dediğinizde asistan, bir restoranı arayıp sizi yerinize yer ayırtabilecek. Bu olayın korkunç olan tarafı ise bu arama sırasında karşı tarafın bir robotla konuştuğunu fark edememesi.

Böyle bir teknolojinin kötü niyetli amaçlarla kullanılmasına karşı ne bir hukuk kuralı var ne de cezai bir yaptırım. Google yine de böyle kullanımların önüne geçmek için çağrıların başına bir sinyal sesi ya da Asistan ile konuştuğunuzu belirten bir uyarı koyabilir. Hala korkunç bir gelişme olduğu gerçeği ise değişmiyor.

Google Duplex’in performansını görmeyenler için, tanıtım sırasında yapılan canlı telefon görüşmesi:

Microsoft ise milyonlarca Çinli kullanıcıyı hedefleyen ve sonrasında farklı dillerle dünyaya açılacağı bir teknolojiyi tanıttı. Çinde gerçekleşen tanıtımı, tıpkı Google’ın CEO’su Sundar Pinchai gibi Microsoft CEO’su Satya Nadella gerçekleştirdi.

Çince gerçekleştirilen telefon konuşmasının bir kısmını aşağıda görebilirsiniz:

Microsoft’un Xiaoice (Çayoys) adını verdiği bu sistem, Google Duplex’ten farklı olarak Çin’deki kullanıcıların kendi istekleriyle görüşebildikleri bir yapay zeka. Yani Microsoft, insanları kandırarak sükse yaratacak bir olaya henüz girmedi. Cortana, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi dev rakiplerin karşısında ses sentezleme konusunda o kadar da gelişmiş değil. Diğer taraftan Xiaoice ile Microsoft, şimdilik sadece WeChat gibi servislerin içinde hizmet veriyor. Kullanıcılar isteklerine göre uygulama içinden Xiaoice ile sohbet ediyorlar.

Sadece Çinçe destek veriyor olsa da Microsoft Xiaoice, zamanla farklı dillerin desteğini alacak ve geniş bir coğrafyada hizmet verecektir. Aksi takdirde yapay zekalar konusunda ilerleme kaydedemeyen bir Microsoft, Google karşısında yenik düşebilir.