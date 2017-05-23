Microsoft, Gelişmiş Bataryalı Yeni Surface Pro'yu Tanıttı

Sadece Surface Pro olarak adlandırılan bu cihaz arkada 8 megapiksel kamera ve önde 5 megapiksel kamera ile geliyor. Cihaz, 12.3" boyutlu ve 2160 × 1440 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Yeni Surface Pro işlemci gücünü en yeni yedinci nesil Kaby Lake'lerden alacak.
Ayrıca Microsoft yeni Surface Pro'nun pil ömrünü de artırdı. Yeni Surface Pro,13.5 saatlik pil ömrüyle bir önceki Surface Pro 4'ten %50 ve Apple iPad Pro'dan %35 daha fazla çalışma süresi sağlıyor.
Surface Pro 5'in menteşesi, 165 derecelik hareket alanıyla yazma, eskiz ve çizim için kullanışlı hale getirilmiştir. Ayrıca bu cihaz 768 gram olan ağırlığı ile en hafif Surface Pro'dur. Kalınlığı ise sadece 8.5 milimetredir. Surface Pro, bu yılın ilerleyen aylarında 4G LTE Advanced seçeneği ile de piyasaya çıkacak.
Microsoft ayrıca 4096 basınç noktası içeren yeni bir Surface Kalem ürününü de tanıttı. Bu kalem Microsoft Office programlarında birçok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Tanıtılan bir diğer ürün olan Signature Type Kılıf ise 1.3 mm inceliği ile cihazın daha taşınabilir olmasını sağlıyor.
Surface Pro 5 Özellikleri
- Ekran: 12.3" 3:2 PixelSense 10 parmak destekleyen dokunmatik ekran
- İşlemci: HD Graphics 615 grafik işlemcili 7. nesil Intel Core m3, HD Graphics 620 grafik işlemcili 7. nesil i5 veya Iris Plus Graphics 640 grafik işlemcili 7. nesil i7
- Bellek: 4GB, 8GB veya 16GB
- Hafıza: 128GB, 256GB, 512GB veya 1TB SSD
- Kamera: 8MP arka kamera (1080p video kayıt destekli), 5MP ön kamera (1080p video kayıt destekli)
- Bağlantılar: 4G LTE (opsiyonel), WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, tam boyutlu USB 3.0, microSD kart okuyucu, Mini DisplayPort, kılıf bağlantısı, Surface Connect
- Sensörler: Işık sensörü, İvme Ölçer, Jiroskop
- İletişim: Dolby Audio Premium özellikli 1.6W Stereo hoparlör ve Stereo mikrofon
- Boyutlar: 292 x 201 x 8.5 milimetre
- Ağırlık: 768 gram (m3), 770 gram (i3) 784 gram (i5)
- Batarya: 13.5 saat video izleme