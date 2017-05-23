Microsoft, Gelişmiş Bataryalı Yeni Surface Pro'yu Tanıttı

Microsoft, Şanghay etkinliğinde 2'si 1 arada olan yeni 5. nesil Surface Pro'yu tanıttı.

Sadece Surface Pro olarak adlandırılan bu cihaz arkada 8 megapiksel kamera ve önde 5 megapiksel kamera ile geliyor. Cihaz, 12.3" boyutlu ve 2160 × 1440 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Yeni Surface Pro işlemci gücünü en yeni yedinci nesil Kaby Lake'lerden alacak.

Ayrıca Microsoft yeni Surface Pro'nun pil ömrünü de artırdı. Yeni Surface Pro,13.5 saatlik pil ömrüyle bir önceki Surface Pro 4'ten %50 ve Apple iPad Pro'dan %35 daha fazla çalışma süresi sağlıyor.

Surface Pro 5'in menteşesi, 165 derecelik hareket alanıyla yazma, eskiz ve çizim için kullanışlı hale getirilmiştir. Ayrıca bu cihaz 768 gram olan ağırlığı ile en hafif Surface Pro'dur. Kalınlığı ise sadece 8.5 milimetredir. Surface Pro, bu yılın ilerleyen aylarında 4G LTE Advanced seçeneği ile de piyasaya çıkacak.

Microsoft ayrıca 4096 basınç noktası içeren yeni bir Surface Kalem ürününü de tanıttı. Bu kalem Microsoft Office programlarında birçok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Tanıtılan bir diğer ürün olan Signature Type Kılıf ise 1.3 mm inceliği ile cihazın daha taşınabilir olmasını sağlıyor.

Surface Pro 5 Özellikleri