Microsoft, Akıllı Bir Outlook İçin Beta Sürümü Başlattı!

Microsoft, yeni getireceği güncelleme ile daha hızlı ve akıllı bir Outlook.com deneyimi sunmayı hedefliyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl baştan yapılandırdığı Outlook.com'u aldığı geri bildirimler dahilinde yeniden elden geçiriyor. Şirket, e-posta istemcisinin yeni bir beta sürümünü duyurdu. Yeni sürümle birlikte daha 'akıllı' bir gelen kutusu ve takvim sunmayı planlayan Microsoft, insanlarla daha bağlı bir Outlook deneyimi yaşayacağınızın sözünü veriyor.

Beta sürümü denemek isterseniz, Outlook.com'da gelen kutunuzun sağ üst kısmındaki 'betayı deneyin' butonuna tıklayarak aktif etmeniz yeterli. Henüz herkesin beta sürüme erişimi yok, ancak birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor. Eğer beta sürümünü sevmezseniz yine sağ üstteki butondan devre dışı bırakabilirsiniz. Bu nedenle betayı denemekten korkmanıza gerek yok.

Güncelleştirme üç ana başlıkta toplanıyor. Microsoft, öncelikle Outlook deneyimini hızlandırmak istiyor. Arayüz, e-postalarınızı daha hızlı bulabilme, okuyabilme ve eklentileri açabilme üzere geliştirildi.

Outlook daha kişiselleştirilebilir olacak. Yeni Outlook ile favori kişilerinizi ya da klasörlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Daha akıllı gelen kutusu, e-posta yazdığınız sırada metninize göre size 'hızlı öneriler' (restaurantlar, uçuşlar vb.) gösterir. Ayrıca arayüz, daha gelişmiş e-postaları kolaylıkla yazabilmeniz için iyileştirildi.