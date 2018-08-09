Microsoft'un Su Altı Veri Merkezi'nden Canlı Yayın Başladı

Microsoft, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı duyuruyla, yeni veri merkezini denizin altına kurduğunu açıklamıştı.

Microsoft, 2016 senesinde, suyun altında bir veri merkezi kurarak soğutma konusuna farklı bir çözüm sunmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Aradan geçen iki seneden sonra, Haziran ayında bu veri merkezinin İskoçya’daki Orkney Adaları’nın açıklarında çalışmaya başladığı duyurusu yapılmıştı. Serin su ısısı sayesinde veri merkezi sürekli soğutulabiliyor ve soğutma işlemi için ekstra işlem yapılmıyor.

Veri merkezinde şu an 864 sunucu ve 27.6 petabayt veri işleniyor. İnternet bağlantısı için ise denizin altına büyük bir kablo döşendi. Aradan geçen iki aydan sonra, suyun altında durumun ne olduğunu görmek ve herkesle paylaşmak isteyen Microsoft, merkezin dışına yerleştirilen kameralarda canlı yayına başladı. Buraya tıklayarak izleyebileceğiniz canlı yayında en çok dikkat çeken şey ise veri merkezini sahiplenen balıklar.

Microsoft, kameralardan gelen görüntülerle, veri merkezinin dışındaki çevresel faktörleri incelemeyi umuyor. Merkezin etrafını yuva edinmiş gibi görünen balıklar ise en azından ekolojik denge konusunda bir sorun olmadığını gösteriyor diyebiliriz.