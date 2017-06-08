Microsoft, E3 oyun fuarında Hololens ile ön plana çıktığı holografik teknolojisi için uygulama hizmetini tanıtacak. Uygulamanın Xbox Project Scorpio ile bağlantılı olması bekleniyor.

E3 2017 fuarı geldi çattı. Dünya oyun devleri bir bir çıkıp konferans gerçekleştirecek. Önümüzdeki senenin oyunlarını ve teknolojilerini belirleyecek E3’te Microsoft’un yapacağı konferansta DirectReality isimli yeni bir hizmet tanıtılacağı duyuruldu. E3 öncesinde bu gizemli hizmetin holografik uygulamaları içerebileceğini ima eden Microsoft, DirecReality’i “Holografik uygulamalar için çevrimiçi bilgisayar yazılımı” olarak tanımlıyor.

Oyun alanına yönelmesi beklenen DirectReality’nin Xbox Scorpio ile alakası olup olmadığı bilinmiyor. Geçen sene PlayStation’ın yaptığı sanal gerçeklik atağı, Microsoft’u rakibi karşısında geride bırakmıştı. Böyle bir şeyi bir daha yaşamak istemeyen Microsoft, Hololens ile artırılmış gerçeklik teknolojisini Xbox One veya Xbox Project Scorpio ile birleştirebilir.

Birçok büyük duyurunun beklenildiği E3 2017’de dev firmaların büyük kapışmasını göreceğiz. Özellikle konsol rakipleri Sony ve Microsoft’un konferansları çok büyük önem taşıyor. Daha önce hiç duyulmayan oyunlarla birlikte merakla beklenen seri oyunlarının da konsollara özel olarak duyurulması bekleniyor. Microsoft’un bu sene yapacağı artırılmış gerçeklik destekli yeni oyun mantığı, Sony karşısında kaybettiği puanları çok hızlı toplamasını sağlayabilir. Bütün bu bilgiler için 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek E3’ü beklememiz gerekiyor.