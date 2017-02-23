Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Microsoft, dronelar ve geleceğin uçan araçları için gerçek zamanlı harita yatırımı yaptı.

Günümüzün en popüler ürünlerinden biri haline gelen dronelar özellikle GPS desteğine sahip olup götürmek istediğiniz noktaya kendisi gidebilen ya da bulunduğunuz konuma dönebilen modelleriyle dikkat çeker. Bu noktada geleceğin araçları olabilecek olan dronelar ve bir aşama sonrası olarak kabul edilen uçan arabalar noktasında yatırım yapmaya karar veren Microsoft, uçan araçlar için gerçek zamanlı harita geliştirecek.

AirMap isimli Amerika kökenli bir girişime 26 Milyon Dolar’lık yatırım yapan Microsoft adına konu hakkında Microsoft Ventures'un kurumsal başkan yardımcısı Nagraj Kashyap, "AirMap, düşük irtifa hava sahası yönetiminde liderdir ve drone endüstrisinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

"Büyümelerini desteklemekten heyecan duyuyoruz ve aynı zamanda, pilot ve özerk dronelar için ticari ve rekreasyonel uygulamaların büyümesini sağlıyoruz. AirMap, Microsoft'un kaynakları, platformları ve AI teknolojileri gibi şirketlere yatırım yaparak, drone ekosisteminin geleceğine katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.” diyerek projeye desteğini açıklayan Microsoft, bu yatırım sonrasında AirMap için Amerika’da ve Berlin’de birer ofis açtı.

Şimdiden DJI, 3D Robotics, Intel ve Parrot gibi dev markalar ile ortaklığa giden AirMap, yakın gelecekte sayılarının milyonları bulması beklenen dronelar ve ardından gündeme gelecek uçan arabalar için düşük irtifada güvenli bir harita sistemi ortaya çıkarmış olacak.