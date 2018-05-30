Teknoloji şirketleri, günümüzün en değerli şirketleri arasında listenin başını çekiyor. Bir süredir Microsoft’un değer artışı sonucunda Google’ı geçmesi bekleniyordu.

Google’ın bağlı olduğu ana şirket Alphabet, dünyanın en yenilikçi şirketleri konusunda lider konumda. Nitekim bu durumu finansal açıdan yansıtmak anlamında diğer devlere kıyasla daha başarısız. Dünyanın ilk yazılım devi olan Microsoft ise hala en zenginler listesinde bulunuyor. Onun üzerinde sıralanan şirketlerin hepsi daha genç. Örneğin Apple, hala zirvesinde olduğu listede, eğer böyle devam ederse 1 trilyon dolar değerine ulaşacak ilk şirket olacak. Apple’ın şu anki değeri 920 milyar doların üzerinde.

Microsoft ise 753 milyar dolarlık market değeri ile Google’ın (Alphabet) 739 milyar dolarlık değerini geride bıraktı. Microsoft, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında bu değişiklikle birlikte üçüncü oldu. Onun üzerinde 2. sırada Amazon ve az önce söylediğimiz gibi, zirvede Apple var.

Google, 2012 yılından bu yana Microsoft’un üzerinde bulunuyordu. Bu süre zarfında bazı dönemlerde Microsoft’un benzer ataklar yaptığı gözlemlenmişti.

Microsoft’un hisse senedi fiyatı, CEO Satya Nadella’nın şirketi devraldığı 4 yıl öncesinden bu yana iki katına çıktı. Nadella, Microsoft’u platformlar arası teknolojiler geliştiren bir yapıya soktu. Bulut sistemleri, yapay zekalar ve çeşitli çözümler üzerine yapılandırdı. Ayrıca kuantum bilgisayarlar ve karma gerçeklik teknolojileri gibi geleceğe yönelik yatırımlarla, dış yatırımcıların desteğini kazandı. Her şeye rağmen Microsoft, bu süre zarfında akıllı telefonlardan çekildiğini açıklayarak zarar etti.

Microsoft, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Apple ve Amazon’un gerisinde seyrediyor. Google’ın gelirinin %90’lık bir kısmı reklamlardan geliyor. Apple ise gelirinin %60’ını iPhone serisine borçlu. Microsoft’un ürün bazlı gelir dağılımına bakacak olursak; %35 ile Windows, %30 ile bulut sistemleri, %30 ile de ofis uygulamalarını görüyoruz.

Hisse senedi fiyatı şu anda 100 dolara yaklaşan şirket, bazı analistlere göre birkaç yıl içinde 1 trilyon dolar değerine ulaşacak. Bunun için bulut sistemleri üzerine hummalı bir çalışma yürüten Microsoft, muhtemelen Amazon ya da Apple’ı yerinden edemeyecek.