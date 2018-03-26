Microsoft'un Explorer adlı dedesinin geleceği parlak torunu Edge tarayıcısı, geçen sene iPhone ve Android için piyasaya sürülmüştü. Hemen ardından Microsoft tarafından yapılan açıklama ile Edge'nin “yakında” iPad için de gelebileceğine dair sinyaller verilmişti.

Bugünlerde ise hızlı bir beta döneminden sonra, Microsoft sözünü tutmuş ve uygulamayı sadece iPad için değil aynı zamanda Android tabletler için de tam sürüm olarak hazırlamış durumda.

Microsoft, mobil cihazlar için Microsoft Edge'e odaklanarak Kasım blogu yayınının güncellendiğini ve kullanıcıların "Sık Kullanılanlar (Gezici Sık Kullanılanlar dahil), Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası gibi özelliklerle birlikte, bilgisayarlarda yüklü olan tarayıcı ile senkronize kullanım özelliklerinden faydalanabileceğini belirtti. Özellikle senkronizasyon eklentisi oldukça pratik ve etkileyici görünüyor.

Tarayıcının Windows Explorer’ın kötü şöhretinin gölgesinden kurtulup, en azından tablet ve telefon alanında bir fark yaratıp yaratamayacağı ise hala bir merak konusu. Siz değerli Webtekno okurları, bu tarayıcıya bir şans vermeye hazır mısınız?