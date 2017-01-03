Kullanıcılar Microsoft Edge'i Sadece Chrome İndirmek İçin Kullanıyor

Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge, Explorer'a kıyasla çok daha performanslı ve akıcı olmasına rağmen hala Chrome'un oldukça gerisinde kalıyor.

Windows 10 ile birlikte hayatımıza giriş yapan ve atası Explorer'a göre çok daha hızlı bir internet deneyimi sunan internet tarayıcısı Microsoft Edge, Google Chrome ve Opera gibi performanslı tarayıcılar için büyük bir rakip olmuştu.

Diğer tarayıcılara göre daha az RAM tüketen ve genel internet sitelerinde diğer tarayıcılara kıyasla daha akıcı bir deneyim sunan Microsoft Edge, ne yazık ki tüm bu artı noktalarına rağmen eksi noktalarına yenik düşerek Chrome indirmek için kullanılan tarayıcı olmaktan öteye gidemedi.

Net Marketshare tarafından yayınlanan rapora göre Microsoft Edge tarayıcısı %5,33 kullanım oranına yeni erişirken Google Chrome, 2016 yılının sonunda %56,43'lük kullanım oranına ulaşarak kullanıcı sayısını daha fazla arttırdı. Ayrıca Microsoft'un emektar tarayıcısı Internet Explorer, %46,32'lik kullanım oranından %20,84 kullanım oranına geriledi.

Yeni gelecek Windows güncellemeleriyle ve iyileştirmelerle Microsoft Edge kullanım oranını daha da yükseltmeyi başarabilir mi bilemiyoruz ancak uzun bir süre hala Chrome'un gerisinde kalacağı kesin gibi görünüyor.