Microsoft Edge'in Mobil Tarayıcısının Önizlemesi Sunuldu

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte gelen tarayıcısı Microsoft Edge'in mobil versiyonunun ön izleme versiyonu, Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Microsoft'un Windows 10'un çıkışıyla beraber kullanıma sunduğu ve Internet Explorer'a göre oldukça rahat bir kullanıma sahip olan tarayıcısı Microsoft Edge'in mobil versiyonunun Android ve iOS işletim sistemleri için geleceğini duyurduğunu daha önce sizlerle paylaştık. Simhar.com'un ortaya çıkardığına göre, Microsoft Edge'in mobil tarayıcısının Android kullanıcıları için bir önizleme versiyonunun çıkarıldığı ve linki bulanlar için Google Play Store üzerinden indirilebildiği ortaya çıktı.

İlk kullanım için, özellikle de bir önizleme versiyonuna göre hiç de fena çalışmadığını düşündüğümüz Microsoft Edge, özellikle de eğer Windows Hesabı ile giriş yaparsanız, "Continue on PC" özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde tarayıcınız, PC'deki tarayıcı bilgilerinizle eşleşmiş olduğu için, mobil versiyonda girdiğiniz siteyi, anında bilgisayarınızda açarak hiç kesmeden devam etmenizi sağlıyor.

Aşağıda vereceğimiz link aracılığıyla sizin de deneyebileceğiniz Edge'in mobil versiyonunun, yine de çıkacak final sürüme göre daha yavaş olduğunu o yüzden sürekli kullanım için fazla uygun olmayacağını da belirtelim. Peki siz Microsoft Edge'in mobil tarayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz?