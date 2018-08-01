Edge'in Yeni Sürümüyle, Parola Girme Dönemi Tarihe Karışıyor

Microsoft'un beklediğini bir türlü elde edemeyen tarayıcısı Edge, yeni özelliklerle 'beni de sevin' demeye devam ediyor. Bu kez parolalarla ilgili bir yenilikle karşımızdalar.

Tarayıcı savaşlarında Internet Explorer ile günden güne eriyip giden ve daha sonra şansını Edge ile deneyen Microsoft, pes etmek nedir bilmiyor. Dün resmi blogu aracılığı ile duyurulan yeni özellik sayesinde, tarayıcınızda sitelere parola girmeden erişebileceksiniz.

İnternette özellikle her farklı site için farklı parola kullanıyorsanız (bunu yapmanızı öneririz) bu bir süre sonra sizin için işkence halini alabilir. Bu tip durumlarda 1Password gibi eklentiler kullananlar da var ama Edge buna kökten bir çözüm üretmiş.

Artık Edge her farklı siteye girerken farklı şifre girmekle uğraşmanız gerekmiyor: Tek yapmanız gereken size özel tek bir parola belirlemek. Bunu ister PIN ile ister yüz tarayıcıyla isterseniz de parmak iziyle güvenlik yönteminizi belirleyebileceksiniz. Bu yeni özellik, Windows 10'un yıl sonunda çıkması beklenen 1809 sürümüyle bizimle olacak.