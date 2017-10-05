Microsoft Edge, iOS ve Android Platformlarına Geliyor!

Windows 10 ile birlikte tanıştığımız Microsoft Edge, çok yakında hem Android hem de iOS platformuna geliyor.

Microsoft, Windows 10 ile birlikte piyasaya sürdüğü Microsoft Edge web tarayıcısını iOS ve Android platformlarına da getirmeye hazırlanıyor. Mobil Microsoft Edge, ilk olarak Birleşik Devletler’deki iOS kullanıcıları için deneme sürümü olarak yayınlandı. Şirket, Android sürümünün de önümüzdeki haftalarca yayınlanacağını açıkladı.

Mobil Microsoft Edge ne gibi özellikler vaat ediyor?

Microsoft Edge temel olarak, Android ve iOS kullanıcıları için dosya paylaşımını kolaylaştırmayı ve mobil cihazlarda gerçekleştirilen işlemlere Windows’ta devam edebilmeyi amaçlıyor. ‘PC’de Devam Et’ özelliği sayesinde mobil cihazınızda Microsoft Edge üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere dilerseniz bilgisayarınızda devam edebilir, dilerseniz de daha sonra devam etmek için kaydedebilirsiniz.

Mobil Microsoft Edge, temel masaüstü tarayıcısında bulunan bulunan tüm özellikleri mobil tarayıcıya da getiriyor. Favori web siteleriniz, okuma listeleriniz, eBook, ePub ve satın alınan Windows Store içerikleriniz(yakında) mobil tarayıcınız ile tamamen senkronize ediliyor. Elbette Microsoft hesabınız ile giriş yaptığınızda kayıtlı şifreleriniz de mobil tarayıcınızla eşitleniyor.

Yeni mobil Microsoft Edge tarayıcı, genel anlamda masaüstü tarayıcısıyla birebir aynı olmayacak. Apple, iOS işletim sistemi için kendi WebKit motorunu kullanmayan tarayıcıların App Store’da bulunmasına izin vermiyor. Android versiyonu ise Google’ın Chromium motorunu temel alıyor. Bu iki motor Microsoft’un masaüstü tarayıcıda kullandığı EdgeHTML motoruna zıt olduğu için tarayıcı tamamen baştan yaratıldı.

Mobil Microsoft Edge nasıl indirilir?

iOS kullanıcıları bugünden itibaren Apple Test Flight ile mobil Microsoft Edge tarayıcısını test edebilirler. Android kullanıcıları ise mobil Microsoft Edge’i ilk test edenlerden olmak için buraya tıklayarak Microsoft’un test programına kayıt yaptırabilirler.