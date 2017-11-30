Microsoft Edge Tarayıcı, Android ve iOS’a Resmi Olarak Çıktı

Microsoft, Edge tarayıcısını 3. parti uygulama olarak Android ve iOS cihazların kullanımına sunacağını açıkladı.

Microsoft bir zamanlar İnternet Explorer’ın her yerde kullanılması ile yakaladığı başarıyı Microsoft Edge ile tekrar yakalamayı amaçlıyor. Microsoft, Edge tarayıcısının yeni sürümünde Windows 10’dan alıştığımız sık kullanılanlar, okuma listeleri, yeni sekme sayfaları gibi tanıdık arayüzleri kullanarak ön plana çıkmayı planlıyor.



Microsoft, Nokia’nın satılmasıyla birlikte akıllı cep telefonu sektöründe yenilgiyi kabul etmişti. Bu nedenle Edge tarayıcısı firmanın yeni pazarlama stratejisininde önemli bir parçası.Yeni yapılan eklemeler sayesinde Windows 10 kullanıcıları mobil cihazlarını bilgisayarları ile daha iyi entegre edebilecek.

Şirket ayrıca, test döneminde tarayıcıyı kullanıma sunarken birkaç parça daha ekledi; dolaşım şifreleri artık online olarak kaydediliyor, böylece kullanıcılar mobil cihazlarda ve masaüstünde platformlar arası şifreleri senkronize edebiliyor. Ayrıca yeni bir tema var. Temel olarak, varsayılan beyaz / gri renkleri ile karanlık ve daha az göz yoran bir tasarım sunuyor.

Geçtiğimiz ay açıklanan karar doğrultusunda test dönemini tamamlayan uygulama, bugünden itibaren uygulama mağazalarında indirilmeye hazır. Aşağıdaki bağlantılardan tarayıcıyı akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.