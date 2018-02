Microsoft Edge Tarayıcısında Güvenlik Açığı Bulundu

Google, Microsoft'un Edge tarayıcısında güvenlik açığı buldu. Açık, Edge kullanıcıları için büyük risk taşıyor.

Google'ın sahibi olduğu Project Zero, diğer şirketlerin güvenlik açıklarını buluyor ve onlara bildiriyor. Project Zero, bu sefer de Microsoft'un Edge tarayıcısında orta düzey bir güvenlik açığı buldu. Güvenlik açığı, ilk kez Kasım ayında ortaya çıktı. Project Zero bu sorunu bildirmesine rağmen Microsoft tarafından hiç bir cevap gelmeyince, her zaman yaptığı gibi sorunu basına duyurarak açıkladı.

Sorun oldukça teknik detaylar taşıyor olsa da, kısaca bahsetmek gerekirse şu şekilde açıklayabiliriz: Code Execution (komut çalıştırma) adı verilen bir açık sayesinde, Edge tarayıcısının güvenliği kolayca aşılarak bilgisayarınıza zararlı kodlar yerleştirilebiliyor.

Microsoft Edge, bir süredir rüştünü ispatlamaya çalışan ve bir türlü Chrome ve Firefox gibi rakiplerini geçememiş bir tarayıcı. Bu tip hatalar ise Edge'in bu konudaki işini daha da zorlaştırıyor gibi. Project Zero, bulunan güvenlik açığının düzeltilmesi için şirketlere 90 gün süre tanıyor. Problemin çözülmesi için Microsoft'u ilk olarak Kasım ayında uyaran Google, henüz çözülemediği için bu sorunu herkese açık bir şekilde basına duyurdu. Microsoft'un bu durumdan hiç hoşnut olmayacağı açık. Sizce Google'ın yaptığı doğru mu?