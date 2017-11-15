Microsoft, eğitimci ve danışmanlara çevrimiçi hizmetlerini daha kolay ve kaliteli verebilmeleri için Skype Profesyonel Hesabı'nı geliştiriyor.

Microsoft, Skype’ın ücretsiz görüntülü görüşme servisi aracılığı ile çevrimiçi eğitim, özel ders ya da danışmanlık hizmeti verenler için işlerini çok daha kolaylaştıracak ‘Skype Profesyonel Hesabı’ ön sürümünün kayıtlarını başlattı.

Skype Profesyonel Hesabı sayesinde kullanıcılar planlı oturumlar düzenleyebilecek, bireysel müşterileri için notlar ekleyebilecek ve ödemelerini uygulama üzerinden alabilecekler. Microsoft ayrıca, yeni müşterilerin markanızı keşfetmesini sağlayacağını belirtti fakat bunun nasıl olacağı hakkında bilgi vermedi.

Microsoft’un bu hamlesinin son derece olumlu olduğu söylenebilir. Çünkü çevrimiçi eğitim ya da danışmanlık veren şirketler veya kişiler, görüşmelerini bir uygulama kullanarak gerçekleştirmek zorundadır. Microsoft eğer bu hizmeti kaliteli bir şekilde sağlayabilirse, Skype ile büyük bir boşluğu doldurabilir.

Eğer siz de Skype Profesyonel Hesabı'nı denemek isterseniz buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.