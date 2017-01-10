Microsoft, 'En Çok Beklenen Oyunlar' Listesinde Bulunan Scalebound'u İptal Etti!

Microsoft merakla beklenen aksiyon-RPG oyunu Scalebound'un piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı ve oyun müdavimlerini şaşırttı.

Kotaku'nun iddiasına göre Microsoft, kendilerine bir duyuruda bulunarak, Scalebound projesini iptal ettiğini açıkladı. Aksiyon-RPG türündeki oyunun 2017 yılının ikinci çeyreğinde, PC ve Xbox One platformları için satışa sunulması bekleniyordu.

Microsoft'un söz konusu kararının ardında; Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 ve Sea of Thieves gibi projelere yoğunlaşmak istemesinin yattığı iddia ediliyor. Microsoft sözcüsü, "Söz konusu basın açıklamasının yakında yapılacağını" söylemekle yetiniyor.

Sızan diğer dedikodular ise oyunun gelişiminin adeta bir kabusa dönüştüğü yönünde. Oyun direktörü Hideki Kamiya'nın, geliştirme sırasında maddi kaynak sorunu da yaşadığı ve yapımcı şirketten gereken desteği alamadığı savunuluyor.

İlk kez Expo 2014'de, Xbox Konferansı'nda tanıtılan Scalebound, pek çok oyun otoritesi tarafından, "en merakla beklenen oyunlar" listelerine dahil edilmişti. Oyunun çıkış tarihi, daha önce de defalarca kez ertelenmişti.