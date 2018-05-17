Microsoft'tan Engelli Kişiler İçin Geliştirilmiş Kontrolcü!

İnsanların fiziki engellerinin eğlenceli vakit geçirmesine engel olamayacağını düşünen Microsoft, Xbox Adaptive Controller ile engelli kişilere de Xbox ve bilgisayarda oyun oynama fırsatı sunuyor.

İster bir konsolda ister bilgisayarda… Oyun oynamak, hemen her yaşta bireyler için eğlenceli ve stres azaltıcı bir etkinliktir. Fakat oyun kolları herhangi bir fiziksel engeli bulunmayan kişiler için üretilir. Tam hareket kapasitesine sahip olmayan kişilerin standart oyun kolları ile bir oyun oynaması söz konusu bile olamaz.

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi olan Microsoft, fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan kişilerin de oyun keyfinden mahrum kalmaması için Xbox Controller’ın engelli kişiler için yeniden tasarlanmış bir versiyonu olan ve bağlanabilirlik ile özelleştirmeye odaklanan Xbox Adaptive Controller’ı tanıttı.

Üzerinde herhangi bir tuş atamasının gerçekleştirilebileceği iki büyük buton bulunan cihazın arkasında ise farklı işlevler için kullanılabilecek joystick ya da farklı kontrolcülerin bağlanabileceği 19 ayrı giriş bulunuyor. Cihaz sayesinde engelli kişiler de hem bilgisayar hem de Xbox üzerinden pek çok oyunu oynayabilecekler.

Elbette ki Xbox Adaptive Controller tüm oyunların oynanmasını mümkün kılmıyor. Fakat cihazda çok fazla kontrolcü girişinin bulunması, engelli kişiler için geliştirilecek yeni kontrolcüler ile sınırları ortadan kaldırıyor. Xbox Adaptive Controller bu yıl içinde satışa çıkacak ve fiyatı 99 dolar (430 TL) civarında olacak.