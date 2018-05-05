Microsoft, Minecraft Güncellemelerini Durduracak

Microsoft, yakın zamanda paylaşılacak 'Aquatic' sürümünün Xbox 360 ve diğer platformlar için son güncelleme olacağını ve Minecraft’ın eski konsollarda oynanamayacağını duyurdu

PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita ve Wii U'daki kullanıcılar, yeni nesil konsoların ardından yeni güncellemeyi alacaklar, ancak bu güncelleme, belirtilen cihazların alacağı son güncelleme olacak.

Mojang şirketi, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, oyunun yeni sürümlerinin güncel kalması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Mojang, “ Bütün kullanıcılarımıza sonsuza dek güncelleme gelmesini ve en son sürüm oyunları oynamalarını çok isterdik, ancak artık eski konsollardan oyunlarımızı oynayanlar, tüm kullanıcılarımızın neredeyse %5’ini oluşturuyor. Bu nedenle çabamızın büyük bir çoğunluğunu Minecraft oynayan oyuncularımıza destek olmak ve yeni özellikler eklemek için kullandık.” şeklinde açıklama yaptı.

Minecraft hala PlayStation 4, Xbox One, PC ve mobil platformda oynanabilir olacak. Şirket, yeni sürümüne ücretsiz olarak yükseltme yapabileceğinden, Xbox One ve Nintendo Switch'de yeni güncellemeyi yayınlamayacak. Minecraft ilk olarak 2011'de piyasaya sürüldü ve 2018 yılına kadar 144 milyonun üzerinde satılarak tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu oldu.

Eylül 2014'te Microsoft, Mojang ve Minecraft’ı 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Microsoft, bu el değiştirmenin ardından geçtiğimiz günlerde Minecraft'ın grafiklerinin kalitesine yönelik büyük bir günelleme yayınladı.

2017 yılında başlatılan güncellemeyle, kullanıcılara 4K HDR grafikler ve dalgalanan su, dinamik gölgeler gibi etkileyici efektler ekleyen "Super Duper Graphics Pack" erişimi sağlandı. Minecraft’ın ayrıca eğitim ortamlarında, özellikle bilgisayar sistemleri alanında da kullanıldığı unutulmamalıdır.

Microsoft, yaptığı açıklama sonucunda güncelleme almayacak konsol sahiplerini üzecek gibi duruyor.