Microsoft’tan Yeni Ekran Kilidi Uygulaması: Favorites

Microsoft yeni bir telefon modeli üretip piyasaya sürmek için hazırlanırken, Android platformundaki uygulama ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin özelleştirilebilir kilit ekranı için ürettiği Favorites Lock Screen, Play Store’da yayınlandı.

Google’ın mobil işletim sistemi Android, Microsoft ile Google arasındaki gerginlikten etkilenmiyormuş gibi görünüyor. Windows Mobile desteğini sonlandıran ve kendine has başka mobil cihazlar üzerinde çalışmaya başlayan Microsoft’un mobil piyasadaki tek kozu Android’in uygulama mağazası oldu.

Çeşitli başlatıcı uygulamalarıyla Microsoft ekosistemini Android ile birleştirmeyi hedefleyen firma, bu işte oldukça iyi. Çünkü çıkarttığı yazılımlardan ve uygulamalardan şikayetçi olan kullanıcı sayısı oldukça az.

Favorites Lock Screen olarak duyurulan yeni uygulama, Microsoft Garage tarafından geliştirildi:

Uygulama, günlük değişen Bing kaynaklı duvar kağıtları, haberler, uygulama ve ayarlara hızlı erişim, arama ve pratik bildirim erişimi gibi tipik özelliklerle birlikte geliyor.

Microsoft, uygulama üzerinde çıkan duvar kağıtlarının ve haberlerin kullanıcılara göre şekillendirildiğini belirtiyor. Spor, vahşi yaşam, filmler, arabalar ve müzik temalı arka plan resimleri, tercihlerinize göre otomatik olarak değişiyor.

İlk etapta Hindistan’da kullanılabilen bu uygulama, Bing üzerinden arama özelliğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca kilit ekranındayken kamera uygulamanıza hızlı bir şekilde erişim sağlamanıza olanak tanıyor.

Favorites Lock Screen aslında Microsoft’un yayınladığı 4. ekran kilit uygulaması. Diğer uygulamalar ise farklı görünüm seçenekleri ve özelliklerle birbirlerinden ayrılıyorlar. Next, Tetra, Picturesque ismindeki uygulamalar bir süre önce Play Store’da yayınlanmışlardı.

Eğer Hindistanlı kullanıcılara özel olarak sunulan ve yakın zamanda küresel olarak yayınlanması beklenen uygulamaya erişmek istiyorsanız, şuradaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.