'Fortnite’ın Çapraz Platform Desteğinin Olmama Nedeni Sony'

Microsoft, Xbox One ile PS4 arasında bulunmayan çapraz platform desteğinin nedeninin Sony’nin istememesinden kaynaklandığını açıkladı.

Konsollar ve PC üzerinden çapraz platform desteği ile oyuncular bir arada oyunlarını oynayabiliyorlar. 3 platforma da çıkış yapan bir oyunu bir arkadaşınız PS4’ten almışken, siz de Xbox One’dan oynuyor olabilirsiniz. Oyunların tek başına oynamanın sıkıcı bir hal aldığını göz önünde bulundurursak, arkadaşınızla birlikte oynamak hoş olmaz mıydı? Son dönemin en popüler oyunlarından olan Fortnite’ta çapraz platform desteği bulunmuyor. Daha doğrusu Fortnite’ın PS4 ile Xbox One’ın arasında bir çapraz platform desteği bulunmuyor.

Fortnite’ın PS4 kullanıcıları, PC, Nintendo Switch gibi platformlara karşı çapraz platform desteği sunarken, Xbox One’a karşı aynı desteği sunmuyor. Bir Microsoft sözcüsü, “Xbox One ile Switch ve PS4 arasındaki çapraz platform desteği için Nintendo ile yakın işbirliği içinde çalıştık” dedi.

Xbox ve PlayStation arasındaki çapraz platform desteği ile ilgili sorularınızda Epic Games veya Sony’ye ulaşın diyen Microsoft sözcüsü, konunun kendileri ile alakası olmadığını, çapraz platformu istemeyenin Sony olduğunu belirtti.

Sony için bu durum yeni değil. Şirket daha önce PS4 ve Xbox One arasındaki çapraz platform oyunlarının hemen hemen hepsini engelledi. Sony, geçtiğimiz yıl PlayStation ile Xbox One çapraz platformlarını engelleme mazereti olarak dış etkenleri örnek göstermişti.

Şu an için Fortnite, yakın gelecekte muhtemelen PUBG için de PS4 ile Xbox One arasındaki çapraz platform desteğinin çok tartışılması bekleniyor. İki rakip firma her ne kadar rekabet halinde olsalar da, oyuncular bu rekabet arasında kalmak istemiyor.