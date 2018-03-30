Microsoft CEO'su Satya Nadella 3 yıl önce verdiği bir demeçte, "Windows'a ihtiyaç duyan insanlardan Windows'u seçen insanlara geçmeyi istiyoruz. Windows'u sevmek. Bu bizim cesur hedefimiz" ifadelerini kullanmıştı. Dev teknoloji şirketi şimdi Windows'u kritik ürün olarak görmekten çıkıyor ve merkezine yapay zeka ile bulut teknolojisini oturtuyor.

Dünyanın birçok ülkesinde Windows, bilgisayarla tanışan insanların ilk işletim sistemi olarak biliniyordu. Bilgisayar teknolojileri geliştikçe Windows da gelişti ve sırasıyla Win 95 ve XP gibi kullanıcıların gönlünde taht kuran sürümler ortaya çıktı. Şirketin son ürünü ise 1 milyar cihazda kullanılmayı başaran Windows 10 oldu. İnsanlar artık gelişmiş teknolojik ortamda diğer işletim sistemlerini seçme 'özgürlüğüne' sahip olsa da CEO Nadella'nın 3 yıl önce koyduğu hedefte olduğu gibi Windows 10'u sevmeyi tercih etti. Şimdi ise şirketin yeni bir odağı bulunuyor: yapay zeka ve bulut teknolojisi.

Microsoft için Windows'un artık odak olmadığı ve yerine yukarıda belirttiğimiz teknolojilerin geçmesi duyurulan yeniden yapılanma modeliyle açıklandı. Şirket, kendi içerisinde çeşitli değişikliklere giderek ağırlığını Windows'tan çekmeye başlıyor. Örneğin 21 yıllık Microsoft uzmanı olan Terry Myerson, şirketi ve Windows şefi olarak görevini bırakıyor. Windows'un temel gelişimi de bulut ve yapay zeka ekibine devrediliyor. Öte yandan Microsoft'un işletim sisteminin geleceğiyle ilgili büyük bir ip ucu bulunuyor: “Windows and Devices Group” artık “Experiences & Devices,” oldu ve Windows artık, Office ve Surface'i içeriyor.

Öte yandan Microsoft, bildiğiniz gibi Nokia ile güçlendirmeye çalıştığı Mobil platformunu geçtiğimiz yıllarda askıya almıştı. Şirket artık insanların günlük kullanımda daha fazla vakit harcadığı cihaz tipi piyasasında iOS ve Android'in hakimiyetine teslim olmuştu. Ancak Microsoft bu açığı Xbox'la kapatmaya çalışıyor ve bulut tabanlı oyunlarla kendisini ve oyun konsolunu geleceğe hazırlıyor.

Bununla birlikte Windows 10, karma gerçeklik ve 3D Paint ile birlikte bazı iyileştirmelerin eklemlendiği iki ayrı büyük güncellemeyle geçtiğimiz yıl boyunca "içerik oluşturuculara" yoğunluk verdi. Evrensel Windows Uygulamalarının, birden fazla cihazda Windows'un geleceği olması gerekiyordu, ancak yaygın olarak kullanılan bir mobil işletim sistemi olmadan çalıştıkları için büyük ölçüde dağıldılar. Başka bir deyişle Windows 10 geleceğini web uygulamalar üzerine inşa etmek istiyor.

Şirket, 3 yıl öncesine nazaran bugün daha iyi bir konumda ve Windows 8'e göre daha stabil bir sürümle hareket ediyor. Zira şirket bunu Windows kullanıcılarının geri bildirimlerini olabildiğine dikkate alarak yaptı. Ancak şirket genel olarak geçmişe olan takıntıları sebebiyle bugün hedefine oturttuğu bulut işlerinde Amazon'un baskısı altında Google'ın üstünde yer alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Windows ölmedi, ancak artık Microsoft için önemli değil ve şirketin geleceği için çok farklı bir rol oynayacak. Şirketi Office 365 ve Outlook uygulamalarında büyük başarılar elde etti ve Microsoft, Office kullanıcılarının üçte ikisinin gelecek yıl bulut hizmetlerine taşınmasını bekliyor. Dolayısıyla CEO tarafından “Windows'un geleceği parlak” deniliyor ancak Microsof 365 ürününe bağlı kalacak gibi görünüyor.