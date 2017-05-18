Programcıları sevindirecek güncellemeyle yazılımın çerçevesini kodlayın, Microsoft’un sihirbazı gerisini halletsin.

Microsoft, 2015 yılında bir web tarayıcısı üzerinden tek bir satır kod yazmadan uygulamaları yazmak için bir yenilik getirmişti. Windows App Studio güzel ve kullanışlı bir arabirim sunmasa da, Windows geliştiriciliğinin geleceğine ve Windows Mağazası pazarına giriş yapmak isteyenlere bir göz kırpmıştı.

Microsoft bugün, App Studio'nun halefi olan Windows Template Studio'nun Universal Windows Platform uygulamalarını oluşturmak için yeni bir güncelleştirme yayımladığını duyurdu.

Template Studio aslında tarayıcı uygulaması yerine Visual Studio'ya bir uzantı olarak çalışıyor. Sihirbaz proje türünü, uygulamanın çerçeve yapısını, uygulama sayfalarını ve özellikleri seçerken UWP'nin temellerini adım adım açıklayarak geliştiricilere yardımcı oluyor.

Konu hakkındaki her şey, şuradaki GitHub sayfasından açık kaynak olarak paylaşıma sunuldu.