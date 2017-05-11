Microsoft'un geliştirici konferansı Microsoft Build 2017'de Windows 10'un önemli yeni özelliklerinin duyurusu gerçekleştirildi.

Microsoft, geleneksel olarak her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Build'te bu yıl Windows 10 işletim sistemiyle ilgili önemli değişiklikleri ve yenilikleri duyurdu. Microsoft geliştiricilerinin ve teknoloji medyasının ağırlandığı Microsoft Build 2017 etkinliğinde Windows 10 ile ilgili bir hayli önemli ve dikkat çekici duyurular gerçekleştirildi. Bakalım Microsoft, Windows 10 işletim sistemine ne gibi özellikler getiriyor?

Bilgisayarınız ve telefonunuz Cortana sayesinde iletişimde olacak

Bildiğiniz gibi Microsoft'un akıllı asistanı Cortana, Windows işletim sistemli cihazlar dışında hem Android hem de iOS ile kullanılabiliyor. Bu akıllı asistanını tüm platformlar arası ortak bir kapı haline getiren Microsoft artık Cortana sayesinde Windows'taki işlerinizi Android ve iOS ile de paylaşmanıza imkan tanıyacak ve Cortana sayesinde telefonunuzla bilgisayarınızı daha entegre bir şekilde kullanabileceksiniz.

Yeni arayüz: Zaman Tüneli

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine getireceği yeni zaman tüneli arayüzüyle birlikte klasik Windows 10 arayüzünün dışına çıkarak geçmiş zamanlarda çalıştırdığınız uygulamaları görebilecek ve tekrar çalıştırabileceksiniz.

Story Remix ile eğlenceli videolar

Windows 10'a gelecek 'Story Remix' uygulamasıyla birlikte videolara hayali nesneler ekleyerek ya da çeşitli düzenlemeler yaparak oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayacaksınız.

Microsoft Surface'ların kalemi tüm cihazlarda kullanılabilecek

Microsoft Surface ailesiyle birlikte Windows 10 kullanıcılarına dokunmatik Surface kalemini kullanma imkanı sunan Microsoft, bu kalemin tüm dokunmatik Windows 10'lar tarafından desteklenmesi için çalışıyor. Bu özellik de muhtemelen sonbahar aylarında gelecek yeni güncellemeyle hayatımıza girecek.

Bir türlü kaybolmayan pano: Cloud-powered Clipboard

Windows 10 kullanıcıları yeni notlar alma konusunda zaman zaman zorlanabiliyor ve 3. parti uygulamalara ihtiyaç duysa da istediği verimi alamıyor. Bu yaraya parmak basacak bulut tabanlı Clipboard, istediğiniz zaman aynı ekranda çıkan pencereyle daha hızlı bir pano ve notlar hizmeti sunacak.

Büyük rakip Windows'ta: iTunes uygulaması Windows Store'a geliyor!

Bildiğiniz üzere Apple'ın iTunes hizmeti özellikle iPhone ve iPad kullanıcıları için fazlasıyla gerekli olduğundan dolayı Windows platformunda da bulunuyor ancak bu program Apple'ın sitesi üzerinden indiriliyor. Artık yeni güncellemelerle birlikte Apple'ın iTunes servisi de Windows Mağaza'da ücretsiz olarak indirilebilir olacak. Özellikle Windows 10S adı verilen kısıtlanmış yeni Windows 10 sürümünü kullanan kişiler sadece bu mağazadan uygulama indirebileceği için bu işletim sistemini kullanacaklar için bu yenilik bir hayli önem taşıyor.

Tüm bunlar ne zaman gelecek?

Elbette en çok merak edilen nokta tüm bu özelliklerin ne zaman hayatımıza gireceği. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre tüm bu özellikleri bu yılın sonbahar mevsiminde yayınlanacak yeni Sonbahar Creators Güncellemesi ile kullanabileceğiz.