Microsoft Genel Merkezinde İlk Apple Bilgisayarının Ne İşi V

Microsoft ve Apple ikilisini aklınıza ilk getirdiğinizde, aralarında ezeli bir rekabetin olduğu düşüncesine kapılırız. Aslında bu düşünce hatalı değildir, ancak eksiktir. Teknoloji sektöründe hemen hemen her rekabetin ardında bir işbirliği yatmıştır.

Bugün Microsoft’un Washington Redmond’daki Millenium Campus adı verilen genel merkezine giderseniz, Apple tarafından üretilen dünyanın ilk tam kapsamlı kişisel bilgisayarı olan Macintosh ile karşılaşırsınız. Eğer oraya kadar gidecek olursanız, büyük ihtimalle neden orada olduğunu bilirsiniz. Biz gitmeyen ya da gidemeyenler için, mevzuyu iki şirketin geçmişinde yatan hikayelerle açıklayalım.

Steve Jobs ve Bill Gates bir zamanlar sadece iki teknoloji devinin patronu değil, henüz iki yeni girişim olan Microsoft ve Apple’ın genç liderleri konumundalardı. Bu süre zarfında iki ismin çok sıkı bir dostluk kurduğu doğrudur. Bu dostluk vakti geldiğinde Microsoft’un ürünlerini geliştirmeye yardımcı olmuş, hatta krize giren Apple’ı batmaktan da kurtarmıştır.

Microsoft, bu geçmişi kabul ederek genel merkezinde bir adet Macintosh sergiliyor. Bunun nedeni Microsoft Office’in kullanıcılara ilk kez sunulduğu işletim sisteminin Mac olmasıdır. Gates’in girişimleri ve desteği, Macintosh’un hızlı bir bilgisayar olması için önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine göre ileriki yıllarda arasının bozulacağı Jobs’un fikri olan bu sistem, insanların hayallerindekileriyle de uyuşuyordu.

Yeni Mac bilgisayarlarında bu ortaklık devam edecek gibi görünüyordu. En azından o dönem için iki firma bugünkü düşman algısından çok uzaktı. Excel, Powerpoint gibi mihenk taşı olan Microsoft uygulamaları ilk kez Macintosh ailesinde kullanıldılar. Sonra Microsoft Office 1.0 bu süreci takip etti. Hatta Gates’e göre o dönemde Macintosh için Microsoftlu çalışan sayısı Apple’dan daha fazlaydı.

Her şey 1985 yılında Microsoft’un bağımsız grafik işletim sistemiyle ortaya çıkmasıyla dağılmaya başladı. Jobs ve Gates’in arası açıldı, birbirlerini intihalle suçladılar. Zaten orijinal fikirlerin Xerox isimli bir firmaya ait olduğu düşüncesi hala bu tartışmaların odağında yer alır. Gates, bu fikirleri uygularken Xerox’un arka bahçesi olduğunu kabul etmiş, Jobs’ı kendisinden daha önce intihal yapmakla suçlamıştı.

Gerginlikle geçen yılların ardından bir çeşit uzlaşma sağlandı. 1997 yılında Jobs kovulduğu ve geri döndüğü Apple’ın bir lansmanı sırasında Gates’in canlı görüntüsünü perdeye aktardı. Jobs, Microsoft'a hayran olduğunu ve Gates ile çalışmaktan zevk aldığını söyledi. Microsoft, Apple’ı batmaktan kurtarmıştı. Gates ise Jobs’a saygı duyduğunu, rakip olarak birbirlerine destek vermenin gerekli olduğunu söyledi.

Microsoft’un günümüzdeki CEO'su Satya Nadella, şirketin uygulamalarını iPhone ve Android için de yayınlamayı tercih etti. Hatta kendisi çeşitli Apple etkinliklerinde konuşma bile yaptı.

Artık iki şirket arasındaki gerilim her zamankinden daha az görünüyor. Microsoft, Surface serisi bilgisayarlarıyla Apple’a kafa tutmaya başladı.

Anlayacağınız her iki şirket de birbirlerine çok şey borçlu, bu borcun büyük bir kısmı ise maddi değil. Microsoft ise genel merkez binasındaki o güzel jestle geçen zamana teşekkür ediyor.