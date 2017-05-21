Microsoft, sanal gerçekliği gözlüklerimize sığdıracak!

Artık sanal gerçekliği tecrübe etmek için kafamıza büyük sistemler takmamıza gerek kalmayacak.

Bugüne kadar tanıtılan teknolojilerin hiçbiri holografik değildi. Hatta HoloLens'in bile yanına yaklaşamıyorlardı. Gerçek holografik teknoloji, lazerler tarafından üretilmiş 3 boyutlu görseller içermeliydi. Tabi bu rahatça gözlüklerimize sığdırabileceğimiz bir teknoloji olamıyordu. Microsoft bu konuda oldukça yol katetti ve gözlüklerimize bile sığabilecek bir teknoloji geliştirdi. Göze yakın haldeyken de çalışabilen bu sistemde aynalar ve silikonda bulunan likit kristale ihtiyaç duyuluyor.

Teknoloji devi Microsoft bu hologramları oluştururken bazı sorunlar yaşadı. Geliştirici ekip bu sorunları gözü takip edebilen bir render sistemi ve grafik işlemciyle güçlendirilmiş algoritmalar kullanarak çözdü. Gözü takip edebilen render sistemi biz nereye bakıyorsak sadece o kısmı eş zamanlı olarak oluşturuyor. Bu da tabi ki sisteme hız ve gerçekçilik sağlıyor. Ayrıca bu sistem göz bozukluklarını da düzeltebildiği için gözleriniz bozuksa ayrıca lens gibi araçlar kullanmaya gerek yok gibi duruyor.

Henüz bu teknoloji tam olarak hazır değil. Şimdilik gözlüklere sığmayacak elektronik sistemler gözlüğe güç verebiliyor. Gözlük bu aşamada sadece monoskopik bir görüntü oluşturabiliyor. İlerleyen zamanlarda sorunlar çözüldükçe bu teknolojiyi rahatça gözlük yerine kullanabilecek hale geleceğimiz söyleniyor. Holografik teknoloji ile ilgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.