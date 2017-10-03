Microsoft, Groove Müziği Sonlandırdı ve Spotify ile Anlaştı!

Spotify, müzik pazarının lideri olmaya bir adım daha yaklaştı. Çünkü Microsoft, mobil dünyada Android’e resmi bir şekilde teslim olduktan sonra müzik servisi Groove’u da tarih etti.

Windows ile beraber kullanıcı sayısı hatırı sayılır bir şekilde artan Groove, artık yok. Microsoft resmi bir şekilde bir markasını daha feshettiğini açıkladı. Firma, geçtiğimiz hafta eski CEO’su Bill Gates aracılığıyla Android’i tavsiye etmiş ve şaşkınlık yaratmıştı. Groove ile ilgili güncelleme Windows 10 için sunulduğunda kullanıcılar Spotify geçişi için çeşitli talimatlarla yönlendirilecekler. 31 Aralıkta bir Microsoft markası daha tarihe karışmış olacak. Yıllık aboneliği olan kullanıcılar da Spotify aboneliğine sahip olacaklar.

Microsoft, Groove’un bundan sonraki süreçte sadece bilgisayarlara ve telefonlara yüklü olan dosyaları oynatmak için kullanılan medya aracı olacağını söylüyor.

Groove markası, yolculuğuna Xbox Müzik olarak başlamıştı. Ancak anlaşılan o ki Spotify gibi ezici bir rakibe dayanamadı. Edison Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde hizmet vermeyen müzik servisi Pandora, 81 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Fakat Spotify gibi ücretsiz kullanıcıların ücretliye geçişi konusunda başarı sağlanamamış durumda. Spotify’ın an itibariyle 60 milyona yakın ücret ödeyen kullanıcısı var. Apple Music ise 27 milyon abonesiyle Spotify’ın çok gerisinde kalıyor. Groove ise Windows 10 olmasa tam bir pazarlama hezimeti.

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