Microsoft, Google Chrome Yükleyici'yi Mağazasından Kaldırdı!

Yazılım devi Microsoft, Microsoft Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Google Chrome Yükleyici uygulamasını mağazadan kaldırdı.

Yeni bir bilgisayar aldığınızda ya da bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurduğunuzda ilk yaptığınız şey nedir? Çoğu kişi için bu sorunun cevabı Microsoft’un tarayıcılarından birine girerek Google Chrome’u indirmek olacaktır.

Google, Chrome’u bilgisayara indirmek için farklı bir tarayıcı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Google Chrome Installer(Google Chrome Yükleyici) adında bir uygulamayı Microsoft Store’da yayınladı.

Fakat Google’ın bu zekice hamlesi Microsoft’u yeterince etkilemedi. Yazılım devi, Microsoft Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Google Chrome Installer uygulamasını mağazasından kaldırdı.

Google Chrome Installer’ın mağazadan kaldırılması ile ilgili konuşan bir Microsoft sözcüsü uygulamanın politikalarını ihlal ettiğini, Google’ın Microsoft Store’da yer almak için politikalarına uygun bir tarayıcı yayınlaması gerektiğini söyledi.

Herhangi bir tarayıcının Microsoft Store’da yer alması için Microsoft’un sunduğu motoru kullanması gereklidir. Chrome ise masaüstü uygulamasında Google’ın standart kendi motorunu kullanmaktadır.

Google, bu motor farkının Chrome’un Microsoft Store’da yer almasını engellememesi için mağazaya doğrudan kendi tarayıcısını değil bir yükleyici uygulaması yayınladı. Fakat zekice düşünülmüş bu uygulama da Microsoft’un yasaklarını aşamadı.

Teknik olarak Google, Microsoft Store politikalarını ihlal etmemiş gibi gözükse de yayınladığı uygulama, Windows 10 S kullanıcıları için bir sorun yaratacak. Zira kullanıcılar uygulamayı indirseler de Chrome’u cihazlarına kuramayacaklar.

Elbette ki bu durum herhangi birinin Chrome kullanmasını engellemiş olmayacak. Windows kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Edge ya da Explorer tarayıcısına girdikten sonra ‘Chrome indir’ yazmaya devam edecekler.