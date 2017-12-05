Dünyanın en köklü işletim sistemi olan Windows, yıllar önce piyasaya sürülen Windows 7 sürümüyle hem Vista’daki sorunları aşmış hem de XP kadar stabil bir kullanım sunmuştu. Fakat güncelleme sıkıntıları yaşanmaya başladı.

Windows’un kullanımda bulunan ve hala Microsoft tarafından tam anlamıyla desteklendiğini bildiğimiz en eski sürümü Windows 7’dir. Çünkü ardından çıkartılan Windows 8, 8.1 ve 10 sürümleri hala çeşitli sorunları aşamadılar. Firma, mobil sektörün büyümesiyle Windows Mobile platformunu geliştirmeye çalıştı ve Windows 8.1 ile birlikte ortak bir ekosistem inşa etmeye kalkıştı. Başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin ardından Windows Mobile gözden çıkartıldı ve Windows 10’a yoğunlaşıldı.

Hala birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan Windows 7, bazı kullanıcılar için sorun yaratmaya başladı. Ayrıca Windows Server 2008 de dahil olmak üzere, güncellemelerin denetlenemediği bildiriliyor.

3 Aralık tarihinden bu yana internette yer alan benzer şikayetler, Windows Update üzerinden alınan 80248015 kodlu hatayı içeriyor:

Windows Update ya da Microsoft Update yazılımları, işletim sistemlerinin başta güvenlik olmak üzere çeşitli yazılımlarla uyumlu çalışmaları için önemli güncellemelerin sunulduğu programdır.

“Windows Güncellemeleri Arayamadı” mesajıyla ekrana gelen hata, aynı zamanda “Hizmet çalışmadığı için Windows Update şu anda gücelleştirmeleri denetleyemiyor” şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bunun üzerine bilgisayarınız yeniden başlatmanız ve tekrar denetleme yapmanız gerekiyor.

Bazı kullanıcılar, sistem tarihini 12 Mart 2017’den önceye çekip denetleme yapmanın sorunu çözdüğünü bildirseler de kimse tarihin yanlış olduğu bir bilgisayar kullanmak istemez.

Sorunla ilgili olarak Microsoft cephesinden gelen bir açıklama bulunmamakla birlikte, böyle şeylerin artık gözden çıkartılmak üzere olan sistemlerde yaşanması doğal.

Bazı sorunlar yaşatsa da Windows 10 gün geçtikçe daha iyi hale geliyor ve Microsoft gerçekten bu konuda çok ilgili davranıyor. Eğer daha güvenli bir işletim sistemi kullanmak istiyorsanız, Windows 10’a geçiş yapmanızı tavsiye ediyoruz.