Microsoft Hakkında Duyunca Çok Şaşıracağınız 7 İlginç Bilgi

Microsoft çağımızın en büyük firmalarından biri. Şirket hakkında birçok klişe bilgiye herkes vakıf. Ancak bazı ufak ayrıntılar var ki, gerçekten ya hayret uyandırıyor ya da gülümsetiyor. İşte onlardan 7 tanesi.

Microsoft tüm zamanların en çok konuşulan firmalarından biri. Yeryüzündeki en popüler işletim sistemini üreten, Bill Gates’in önderliğinde kurulmuş, Apple ve Google’dan sonra dünyanın en değerli 3. markası. Bunlar, firma hakkında en çok duyulan bilgiler. Bu firmanın tarihinde, birçok ilginç ve eğlenceli bilgi var. İşte bunlardan 7 tanesi!

1-Apple’ı Batmaktan Kurtardı

Apple teknoloji dünyasında en estetik firma. Ancak sanatçıların da karnı doymalı. 1997 yılında Microsoft, Apple’a 150 milyon dolar yatırarak bu firmayı batmaktan kurtardı. Eskiden her fırsatta Microsoft’a yüklenen Steve Jobs, bu durumu kendi ağzından duyurmak zorunda kaldı. Seyirciler arasında ise onu yuhalayanlar oldu.

2-Bill Gates 1987’de Tarihteki En Genç Dolar Milyarderi Oldu

1987’de 31 yaşındayken tarihteki en genç milyarder oldu. 1995’te ise 12.9 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamıydı.

3-Microsoft, 12.000 Adet Milyoner Yarattı

Bill Gates dünyanın en zengin kişilerinden biri ancak, kurduğu firma sayesinde firma hissedarları ve çalışanlarından tut, ürünleri satan şirketlere dek yüzlerce milyoner yarattı. Microsoft’un yarattığı pazar sayesinde 12.000’den fazla dolar milyoneri doğdu.

4-Microsoft Çalışanlarına İşe Başlama Yıldönümünde M&M’s Gönderiyor

Microsoft en büyük ve kurumsal teknoloji ofislerinden. Ancak yine oyunsuluğu elden bırakmıyorlar. Ofis içi bir gelenek olan M&M’s yollama durumu her çalışanın işe başlama yıldönümünde tekrarlanıyor.

5-Microsoft 48.000’den Fazla Patente Sahip

Steve Jobs’a aldırmayın. Microsoft en yaratıcı firmalardan biri. Tam olarak 48.313 patente sahipler. Bunlardan biri de “HoloLens”.

6-Bill Gates’in Evi Xanadu 2.0 123 Milyon Dolar Değerinde

1988’de 66.000 metrekarelik Xanadu 2.0 isimli mülkünü 2 milyon dolara alan Gates, yıllar içinde hızla değerlenmiş bu yapıyı satsa inanılmaz kar edecek. Çünkü Washington’da bulunan yapının günümüzde 123 milyon dolar fiyatında değerlemesi var.

7-Microsoft Çalışanları Yıl İçinde Yaklaşık 23 Milyon Adet Bedava İçecek Tüketiyor

Microsoft, şirket içinde ücretsiz içecek veren firmalardan biri. Çalışanlar toplamda 23 milyon bardak ürün tüketiyor. Çoğunlukla sütlü içecekler ve portakal suyu revaçta.