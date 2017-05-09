Microsoft'un sanal gerçeklik alanındaki en büyük girişimi HoloLens teknolojilerinin mimarı ve fikir babası Alex Kipman, cep telefonu devrinin çoktan kapandığını söylüyor.

Sözlerine insanların henüz bu durumun farkında olmadıklarını belirterek başlayan Kipman’ın iddiası fazlasıyla sert. HoloLens gibi gelişmiş sanal gerçeklik teknolojilerinin iletişim amaçlı kullanılan melez donanımları ile akıllı telefonlar dahil tüm telefonların çok tarih olduğu görüşünde.

“İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor ama ‘telefon’ çoktan öldü.”

Bu keskin ifadelerin aslında kısa vadeler için eksiklikleri var. En nihayetinde ticari gözle bakacak olursak cep telefonu piyasası oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Sadece bu yıl sonuna kadar 2017’de toplam telefon satışının 1,5 milyar(!) adede ulaşması beklenirken, birden çürüyecek bir piyasadan söz etmek mümkün değil.

Bir nevi gelecek öngörüsü yapılması doğal, fakat bu açıklamalar aynı zamanda teknoloji firmalarının şu an kullandığımız teknolojileri, yıllar öncesinden hazır getirdiği teorisine oldukça yatkın sözler sarf edilmiş. Bazı noktalarda, gerçek zamanlı bilgilerin bir giyilebilir teknoloji aracı içine yüklenmesi şu an gayet basit fakat pek yaygın değil. Sonuçta kablosuz kulaklıkların en iddialısı olan AirPods gibi bir ürün Apple’a ciddi satış sıkıntıları yaşatıyor ve iddialı sanal gerçeklik teknolojilerine silah zoru haricinde toplumsal olarak alışmak çok zor olacak.

Söz konusu sanal gerçeklik cihazları şu an cep telefonumuzun kullanımını arttırıyor. Yani Alex Kipman’ın sözlerinin aksine onları tarihe gömmüyor, daha da popülerleştiriyorlar. En azından bu durum bir müddet daha böyle devam edecek ve yaygın olarak kullanılan giyilebilir ticari teknolojiler, akıllı kol saatlerinden öteye gidemeyecektir. Ne kadar devrimsel olursa olsun VR teknolojileri de ticarette tüketici kabulü görmeden yaşayamazlar.

Normal cep telefonlarından akıllı cep telefonlarına geçişimiz bile beklenilenden daha uzun sürdü. Çünkü normal telefona alışan yetişkin kuşak, akıllı telefonu hala kabullenemedi. 90’larda doğmuş bireylerin şimdilerde o neslin yerini alacak olması, akıllı telefon piyasasını bir anda uçuran en büyük etmendir ve bu ticaret hacmiyle bir iki kuşak akıllı telefonlara alışmış bir şekilde yaşayacaklar, giyilebilir teknolojilerle iletişime geçiş süreci de tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi uzun sürecektir.

Bu sözlerden yola çıkarak anlayabileceğimiz tek şey var: Teknolojiye yön veren firmalar, cebimizdeki parayı almak ve muhteşem ticaret hacmine ulaşmak için, ürettikleri teknolojileri hemen piyasaya sürmüyor, ufak yanılma payları da olsa en uygun zamanı bekliyorlar.

Dünya tarihine adını yazdıracak bir buluş yapan mucit Alex Kipman’ın bu sözleri fazlasıyla para kokuyor.