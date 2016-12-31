Microsoft HoloLens Kaybettiğiniz Anahtarı Eliyle Koymuş Gibi Bulacak

Microsoft’un yeni aldığı patentle birlikte arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlüklerin nesne takibi özelliğinin nasıl olacağı da ortaya çıktı.

Sanal gerçeklikle birlikte gerçek hayattaki nesneleri de içerisine dahil ederek sadece sizin görebileceğiniz yeni bir dünya yaratan arttırılmış gerçeklik teknolojisi konusunda önemli çalışmalar yürüten Microsoft, yeni aldığı bir patentle birlikte bu teknolojiyi daha da ileri taşıyor.

Şirketin aldığı yeni patent, arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cihazların gerçek hayattaki nesneleri tanımasını ve takip etmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde nesneleri sürekli olarak takip edebilen cihazlar aynı zamanda nesnelerin bulunduğu konumları da size dijital ortamda göstererek nesnelere ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Bu özelliğin aslında kullanım alanlarını arttırmak mümkün ancak en basit örnekle kaybettiğiniz anahtarınızı örnek verebiliriz. Bu patente göre Microsoft’un arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip cihazı anahtarınızı takip ederek yerini biliyor ve siz unuttuğunuzda konumunu size gösterebiliyor.

Bu teknoloji kulağa ne kadar güzel gelse de görünüşe göre yakın zamanda hayatımıza girmeyecek çünkü sadece bir patentten ibaret yani kısacası bu özellikle tanışmamız için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.