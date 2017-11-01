Microsoft HoloLens Resmi Olarak Türkiye'ye Geliyor!

Microsoft'un arttırılmış gerçekliği gözlüğü HoloLens, şu ana kadar yalnızca 10 ülkede resmi olarak kullanıma sunmuştu. Microsoft yaptığı açıklama ile 29 ülkede daha resmi olarak HoloLens'i kullanıma sunacaklarını bildirdi.

Microsoft'un sanal gerçeklik alanındaki en büyük projesi olan HoloLens, şu ana kadar yalnızca belirli ülkelerde resmi olan varlığını sürdürüyordu ve bu ülkelerin sayısı oldukça azdı.

Yazılım devi, yaptığı açıklama ile içlerinde Türkiye’nin de olduğu 29 ülkede daha Hololens’i resmi olarak kullanıma sunacağını açıkladı. Türkiye, Orta Doğu pazarında HoloLens’in kullanıma sunulduğu tek ülke olacak.

Microsoft HoloLens ve Windows Deneyimlerinden Sorumlu Genel Müdürü Lorraine Bardeen, HoloLens’in daha fazla ülkede kullanıma sunulması ile ilgili olarak, ‘Microsoft olarak, tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için destek olmayı misyon edindik.' dedi ve ekledi:

'Artırılmış gerçeklik, dünya çapındaki müşterilerin ve şirketlerin bugüne kadar yapılması mümkün olmayan şeyleri yapmalarına yardımcı olma potansiyeline sahip. Bu deneyimler, işletmelerin ve çalışanlarının önemli görevleri daha hızlı, daha güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamalarına ve müşteri ile ortaklar arasında kuracakları yeni iletişim yolları yaratmalarına yardımcı olacak.’

Microsoft Hololens’in yaratıcısı olan Alex Kipman, daha önce yaptığı açıklamalar ile HoloLens’in gelecekte bilgisayar ve telefonların yerini alacağını söylemişti. Microsoft’un HoloLens’i daha geniş kitleler için kullanıma sunması, bu gelişimin ilk adımı olabilir.