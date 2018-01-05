Microsoft ile Google'ın Arasındaki Bulut Rekabeti Kızışıyor!

Google ve Microsoft bulut teknolojilerinde karşı karşıya geldi. Hafta içinde Microsoft'un yeni bir veri depolama şirketini satın almak istediğini duyurmasının ardından olayların arkası kesilmedi.

Microsoft, geçtiğimiz çarşamba günü Pittsburgh merkezli bir bulut şirketi olan Avere Systems'i satın almak istediğini duyurdu. Son olarak dün yapılan açıklamaya göre Microsoft, Avere Systems'i satın aldı. Microsoft cephesinden, bu satın almaya ilişkin hiç bir mali açıklama yapılmadı.

Avere Systems'in ürünleri, şirketlerin kendi sunucuları ile Google Drive veya Microsoft Azure gibi bulut platformları arasında veri paylaşılmasını kolaylaştırıyor. Şirketin müşterileri arasında dünyaca ünlü animasyon şirketleri ve büyük veri tabanlarına sahip şirketler bulunuyor.

Microsoft'un bu atılımı Avere ürünlerinin Google Drive ile arasındaki bağlantıyı ele almasını sağlayacak. Microsoft, bulut teknolojileri savaşında Amazon'nun ardından gelecek en güçlü isim olmak için çok güçlü bir adım attı diyebiliriz. Avere'nin, Microsoft tarafından satın alınması Google ile Microsoft arasında gerçekleşen rekabeti oldukça güçlü bir biçimde etkileyecek gibi duruyor.

Microsoft'un daha çok kurumsal firmalara hitap eden bir yapısı olduğu ortada ve Avere Systems'in genel yapısı Microsoft ile oldukça benzer. Çünkü Avere Systems'de daha çok kurumsal firmalara hitap eden çözümler sunuyor. Bu nedenle gerçekleşen satın alma kurumsal firmaların çözümlerini iyi yönde etkilyecektir. Yine de bireysel kullanıcılar için One Drive'a da bazı yenilikler gelebilir gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz?