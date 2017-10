Microsoft Ink ile ‘Dağınık’ Çalışın! (Paranız Yeterse...)

Microsoft'un diğer üreticiler için önünü açtığı kalemle etkileşim sektörü, hızla büyümeye devam ediyor. Peki sizce mouse ve klavye boşa çıkar mı?

Microsoft’un çok uzun zaman önce başlattığı Windows’u kalemle kullanma isteği, yeni ürünleriyle birlikte hedefine hiç olmadığı kadar yaklaşmış, hatta ulaşmış görünüyor. Günümüzde satılan cihazların büyük bir bölümünü oluşturan kalem destekli Windows bilgisayarlar, Windows’un kullanıcıya sunduğu yazılımlar başta olmak üzere bir çok şekilde üretkenliği arttırmayı hedefliyor.

Windows XP Tablet Edition ile başlayan Microsoft’un kalem serüveni, firmanın şimdiye kadar sunduğu en başarılı kalem çözümü olan Windows Ink ile devam ediyor. Yazılımın başarısı, dokunmatik etkileşimi Windows 10’un çekirdek işlevlerinden bir haline getirdi ve bu sistem öyle başarılı bir durumda ki, yakından takip eden Apple, bu ürünlere cevap verebilmek için iPad Pro modellerini ve Apple Pencil’ı ortaya çıkarttı.

Microsoft’un Surface Pen ve Windows Ink ile yaptığı şey, kullanıcıları klavye ve mouse boyunduruğundan kurtarmak oldu. Kişisel bilgisayarların neredeyse ilk zamanlarından beri aynı şekilde kullanılıyor olması, sistemin gelişmeyen belki de tek alanıydı. Klavye ve mouse, düzenli olmayı, hatta simetrik çalışmayı öğütlüyordu. Microsoft’un Surface Pen ya da destekli herhangi bir elektronik kalem ve Windows Ink ile yaptığı şey ise bu durumun tam zıttını, dağınık çalışmayı kullanıcılara sunuyor.

Bu bahsettiğimiz dağınıklık, kötü bir dağınıklık değil. Şüphesiz bu sistemden hoşlanmayan insanlar olacaktır ancak bu yeni kontol sisteminin akıcılığı ve doğallığı kimse tarafından inkar edilemeyecek bir gerçek. Windows Ink’in kullanım senaryosundan bir örnek verecek olursak, tarayıcınız ile bir internet sitesinde araştırma yapmakta olduğunuzu ele alalım. Sayfadaki bir paragrafı not defterinize kaydetmek ve üzerinde oynamalar yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmanın en kolay yolu, Windows Ink’i çalıştırıp ekran notu almanız. Bu şekilde alınan ekran görüntüsünde istediğiniz gibi oynama yapabilir, istediğiniz platforma aktararak kaydedebilirsiniz.

Kalemlerini geliştirmek için sektörün en iyisi olarak bilinen Wacom ile işbirliğine giren Microsoft, ortak bir ürün ortaya çıkardı. Bu ürün, farklı kalem protokollerinin kullanılmasına izin veren bir sensörün ortaya çıkmasını sağladı ve aynı durum, Windows bilgisayar üreticileri için yeni bir sektör ortaya çıkardı. Üreticiler, protokollerini kendileri belirleme özgürlüğüyle birlikte diledikleri gibi özelleştirme yapabildiler ve bunları yaparken Windows’un araçlarının (Windows Ink) kullanılmasının önüne geçecek hiç bir ödün vermediler. Kısaca Microsoft, yıllar önce Windows işletim sistemiyle kişisel bilgisayarların, PC’lerin sektörünü oluşturduğu gibi bugün de kalemler için yeni bir sektör ortaya çıkardı.

Biraz sayısal verileri inceleyecek olursak, bilgisayarlar arasında kalem destekli dokunmatik ekrana sahip cihazların satılma miktarı iki katına çıktı. Bunun yanında, bu tür cihazlara sahip olan kullanıcıların %43’ü düzenli olarak kalemlerini kullanıyor.

Microsoft’un Office programları, profesyonel olarak neredeyse her gün karşımıza çıkmakta. Bu programların her birine gelişmiş kalem desteği ve etkileşimleri getirmek, Microsoft’un kalem kullanımını profesyonel iş ortaklarına da aktarmak için çabasını ortaya koyuyor. OneNote yazılımını ele alırsak, bunun her tarafında kalemle giriş için özellikler dolu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu da amacı not almak olan bir uygulamanın kullanılabilirliğini önemli ölçüde arttıran bir özellik.

Her sistemin olduğu gibi bu sistemin de dezavantajları mevcut. Evet, antik bir aleti, kalemi, sizin kullanımınıza sunarak inanılmaz doğal bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Fakat bu deneyimi yaşatabilmek için hem cihazınızda hem de elinizde özel bir donanım bulunması gerekiyor. Bu donanımlar ise genellikle ek ücretlere tabi şekilde karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse, Apple’ın iPad Pro tabletinin taban modelini satın almak için 3.000 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer bir de kalem isterseniz, Apple Pencil’dan başka tercihiniz yok. Bu da size ek olarak bir 449 TL’ye daha mal oluyor. Aynı durum Microsoft’un Surface ürünleri için de geçerli fakat fiyatlar bir miktar daha yüksek.

Microsoft’un ilk kalemli tablet deneyi olan Windows XP ile çalışan Compaq gibi cihazlara bir baktığımızda, o zaman için kullanımın ne kadar zor olduğunu anımsıyoruz ve şimdi elimizdeki cihazlara bakınca, teknolojinin bu ilerlemesini görmek, içimizde bir mutluluk oluşturuyor. Bu mutluluğa fiyatlar dahil değil.