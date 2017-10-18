Microsoft, Windows XP kullanıcılarının yakından hatırlayacağı IntelliMouse Explorer 3.0'ı yeniden tasarlayıp geliştirerek Classic IntelliMouse olarak piyasaya çıkaracak.

2000’li yılların başında çoğu kişinin kullandığı Microsoft Intellimouse Explorer 3.0 yeniden canlanıyor. Microsoft’un web mağazasında, yeni ürünü Surface Precision Mouse ile birlikte eskilerden vazgeçemeyenler için yeniden tasarladığı Microsoft Classic IntelliMouse da ortaya çıktı.

Şirketin web sitesinde yazan açıklamaya göre Classic IntelliMouse, genel olarak Intellimouse Explorer 3.0’dan esinlenilerek tasarlandı. Her ne kadar tasarımı 2000’lerin başından kalmış olsa da yeni Classic IntelliMouse hem şık hem de hassas. Şirketin web sitesinde yazan açıklamaya göre yeni mouse 3200 DPI hassasiyete sahip olacak.

Maalesef Microsoft yeni ürünü ile ilgili detaylı bilgi paylaşmaktan kaçınıyor. Web sitede ürünün ‘yakında’ geleceği yazıyor fakat herhangi bir fiyat belirtilmiş değil. Fakat fiyat beklentilerinin yazılım devinin Intellimouse Explorer 3.0 severleri üzmeyecek şekilde olduğunu söyleyebiliriz.