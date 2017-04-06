Microsoft, İnternet Mağazasında Emülatörleri Yasakladı!

Apple App Store'dan sonra, Windows Store'da da emülatör tarzı uygulamalar yasaklandı. Ne var ki Google, kesinlikle geri adım atmaya niyetli değil.

Microsoft, emülatör tarzı uygulamaları yasaklamak için Windows Store politikalarını güncelledi. Nesbox'un Universal Emulator uygulaması, yeni politikadan sonra Store'dan kaldırıldı. Nesbox, Windows Mağazası'ndaki en popüler emülatörlerden biriydi ve Windows 10 kullanıcılarının Xbox One denetleyicileri aracılığıyla oyun oynamasına da izin veriyordu.

PC Gamer, uygulamanın Windows Store dışında kullanılabilir olduğunu ancak Nesbox'un Microsoft tarafından kaldırıldığını doğruladı. Ocak ayında yayınlanan önceki politika değişikliğinde "Bir oyun sistemini taklit eden uygulamalara izin verilmemektedir" şeklindeki ibare 29 Mart'ta güncellendi ve dün itibariyle hayata geçti.

Google ise Microsoft'un tam tersi bir politika güdüyor ve emülatörleri kendi Android mağazasında kısıtlamıyor. Apple da bu tür uygulamaları yasakladığı için Google Play Store, bu programlara destek veren tek mobil uygulama mağazası olarak varlığını sürdürüyor.