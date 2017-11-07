Microsoft, İnternet Üzerinden Oyun Oynatmaya Hazırlanıyor

Microsoft, her cihazdan erişebileceğiniz stream oyun devrini başlatmaya hazırlanıyor. Şirket planlarını açıkladı.

Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer, Microsoft’un önümüzdeki üç yıl içerisinde oyunlar için bir akıllı hizmet sunmayı hedeflediğinden bahsetti. Spencer, Bloomberg ile yaptığı röportajda, bazı içerik türlerinin bir konsol gerektirmediğini açıkladı.

Xbox One X’in piyasaya çıkmasının ardından konsol piyasasını yeniden alevlendirmek istediğini söyleyen Spencer, Xbox markasını canlandırmaya yardımcı olması için bir veya daha fazla oyun stüdyosu kurmak veya satın almak istediklerini dile getirdi.

“Büyümek lazım” diyerek hedeflerini dile getiren Xbox patronu, önümüzdeki yıllarda kullanılmak üzere bir Stream hizmeti sunacaklarını açıkladı. Xbox'ın sunacağı Stream hizmeti, bilmeyenleriniz için donanımsal bir malzeme olmamasına rağmen bulut hizmeti üzerinden oyunlar oynamanız olanak tanıyor (Film izlemek gibi). Anlayacağınız, Microsoft devasa sunucular açacak ve bu sunucular Xbox konsollarının yerini alarak oyunculara bulut sunucuları üzerinden oyun oynama imkanı sunacak.

4K oyun kalitesine ulaştığımız bir dönemde, bulut teknolojisiyle oyun oynamak için çok ciddi internet hızlarına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, ping sorununu ortadan kaldırmak için dünyanın dört bir yanına sunucular gerekecektir. Eğer bu eksikler giderilebilirse, gelecekte aylık ödeme karşılığında televizyonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan veya telefonlarımızdan oyun ne kadar kaliteli olursa olsun, aynı kalitede oyunlar oynayabileceğiz.

Microsoft, şu anda kullanıcılara aylık 9,99 dolardan Xbox Game Pass hizmeti sunuyor. Gelecekte oyun satın almaktan çok, bu tarz paketler satın almaya başlayabiliriz. Üstüne bir de konsollardan sıyrılırsak, tek düşüncemiz internet olmaya başlayacaktır. Bu hizmetin Amerika gibi ülkelerde kullanılmaya başlanması potansiyeli bulunsa da, ülkemizin internet hızı düşünüldüğünde bizleri uzun süreler memnun edemeyecek gibi duruyor.