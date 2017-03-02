Microsoft, Xbox'da Oyun Yapılmasına İzin Verecek

Microsoft, Xbox Live Creators Programı ile isteyen herkesin Xbox oyunu oluşturup ücretli/ücretsiz yayınlamasına izin verecek.

Microsoft’dan dev bir adım geliyor. Bildiğiniz gibi konsol sektöründe, PlayStation 4’ün altında kalan Xbox One serisi, yeni projeler ile oyuncularını mutlu etmeyi hedefliyor. Microsoft, bundan sonra yeni Xbox Live Creators programı sayesinde herkesin, Xbox’da proje oluşturmasına ve bunları yayınlamasına olanak verecek.

Özellikle bağımsız oyun geliştiricilerinin önünü açmayı hedefleyen Microsoft, bu sayede şirketlerin çaba sarf etmeden kolaylıkla, Xbox platformu için oyunlar geliştirebilmesini sağlayacak. Burada sözlerim yanlış anlaşılmasın; Xbox One’a ürün çıkarmak için bir ekibe ihtiyacınız bulunmayacak. İsterseniz tek başınıza da projeler geliştirebileceksiniz. Bu sistem daha önceden farklı ilerliyordu. Xbox One’a oyun çıkarmak için bir oyun geliştirme programı veya medya şirketinin bir kısmına ihtiyaçları vardı. Üstelik, Microsoft’un ID@Xbox bağımsız oyun programına başvurmaları gerekiyordu.

Tabi bu projenin de birkaç şartı var. Öncelikle yapacağınız oyun, Univarsal Windows App uyumlu olmalı. Anlayacağınız üzere oyunun hem Xbox One’da hem de Windows 10 PC’lerde çalışması gerekiyor. Microsoft, içerisinde zararlı veya uygunsuz içerik bulunması durumunda oyunu siteden kaldırma hakkını elinde bulunduruyor.

Ayrıca bu işle ilgilenmek isteyen kullanıcılar için belirtmek gerekiyor ki, program ücretsiz değil. Bir defaya mahsus olmak üzere 20 dolar ile 100 dolar arasında bir ücret ödüyorsunuz.

ID@xbox program direktörü Chris Charlo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu oyunların ana mağazada görünmeyeceğini belirtti. Tabi, aralarından sıyrılan oyunları muhakkak aralarına alacaklardır.

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