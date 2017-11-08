Microsoft Kanser Tedavisi İçin Yapay Zekayı Kullancak

Microsoft, yapay zeka ve makine öğrenme tekniğini sağlık hizmetlerini iyileştirmek için kullanmayı planlıyor. Dev teknoloji şirketi, kanser hücrelerine bilgisayar sistemindeki bir aksaklık olarak yaklaşıyor.

Bu yılın başlarında Microsoft , insanlara daha sağlıklı bir yaşam sunmak ve ölümcül hastalıkları tedavi etmek için yapay zekayı, sağlık araştırmalarını ve endüstri uzmanlığını bir araya getirmeyi amaçlayan Healthcare NExT girişimini başlattı. Microsoft Research NExT'de Kurumsal Başkan Yardımcısı Peter Lee konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yapay zekanın ve bazı teknolojik gelişmelerin sağlıkta dönüşümün merkezinde olacağını söyledi.

Healthcare NExT girişimiyle kanser araştırmaları üzerine yoğunlaşan şirketin diğer şirketlerden bir farkı bulunuyor. Bu fa da tıbbi bir teknoloji yerine normal bir teknoloji şirketi şeklinde duruma yaklaşması olarak gösteriliyor. Bu bağlamda Microsoft, kanser hastalığını tıpkı bilgisayalardaki bir hata olarak görüyor ve bu da Microsoft'un kanser hücrelerini yeniden programlanabilecek hücreler olarak düşündüğünü açıklıyor.

Microsoft'un kanser araştırması geçen yıl İngiltere Cambridge'ki biyolojik hesaplama laboratuarlarından birinde gerçekleştirildi. Bir grup araştırmacının, insan hücreleri içinde yaşayacak bir bilgisayar sistemi geliştirmeye çalıştıkları ve kanser hücreleri tespit ettiğinde bu sistemin yeniden başlamasını ve hücrelerin temizlenmesini sağlayan bir çalışma yaptıkları belirtildi.

Microsoft'un Cambridge laboratuvarındaki biyolojik hesaplama araştırma grubunun başında olan Andrew Phillips Microsoft'un Story Labs adlı kitabında konuyla ilgili olarak, "Biyolojiyi programlamak için bilgisayar programlamak için geliştirdiğimiz yöntemleri kullanabilir ve daha da fazla uygulamanın ve daha da iyi tedavilerin kilidini açabiliriz." ifadelerini kullandı. IBM de yine kanser hücreleriyle mücadele etmek için Watson adlı yapay zeka bilgisayarını kullanıma sunmuştu. Hatta Watson ile 8 dakikada kanser teşhisi konulabildiği açıklanmıştı.