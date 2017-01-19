Microsoft, Kendi Oyunu Minecraft’a Olan Desteğini Hiç Beklenmedik Bir Platformda Bitirdi!

Microsoft, beklenmedik bir karar alarak kendi oyunu olan Minecraft’ın Windows Phone desteğini bitirdi.

Microsoft’un, Minecraft’ın yapımcısı Mojang’ı satın almasından sonra Windows ve Xbox platformları dışında diğer tüm platformlara desteğin kesileceğiyle ilgili söylentiler dolaşıyordu. Fakat şirket hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir karar alarak oyunun önce Windows Mobile desteğini bitirdiği kaydedildi.

Gelen haberler, oyunun mağazada kalmaya devam edeceği fakat güncelleme desteğini keseceği yönünde. Yani eğer bir Windows Mobile kullanıcısıysanız ve Minecraft oynuyorsanız çok üzgünüm; oyunu bundan sonra olduğu gibi, hiçbir hata düzeltilmeden oynamaya devam edeceksiniz.

Bütün bunlar sanıyorum ki şu anlama geliyor: Microsoft, Windows Phone’dan umudunu tamamen yitirmiş. Aslına bakarsanız Android ve iOS gibi piyasanın hakimi işletim sistemi varken yalnızca bu platformlara odaklanmak çok daha ‘akıl’ işi. Zira Windows Mobile’ın durumunu zaten biliyorsunuz, bu sebeple burada çalışan ekibin farklı platformlarda görev alması şirket adına da en mantıklı karar olacaktır.